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Türkiye, Senegal'e 12 ton tıbbi malzeme gönderecek
© AA / Halil SağırkayaSenegal’e resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Senegal Cumhuriyet Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.
© AA / Halil Sağırkaya
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye'nin Senegal'e 12 tonluk tıbbi malzeme yardımında bulunacağını duyurdu.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki yangınlarla ilgili Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını mevkidaşına ilettiğini belirtti.
Sall, görüşmede, Erdoğan'ın Senegal'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek amacıyla 12 tonluk tıbbi malzeme göndereceğini söylediğini de kaydetti.
J’ai eu un entretien ce jour avec le Président Recep Tayyip Erdogan. Je lui ai exprimé notre solidarité au peuple turc suite aux incendies qui affectent la Turquie. Il m’a assuré du soutien de la Turquie dans la lutte anti Covid avec l’envoi de 12 tonnes de matériels médicaux.— Macky Sall (@Macky_Sall) August 10, 2021