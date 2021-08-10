Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210810/turkiye-senegale-12-ton-tibbi-malzeme-gonderecek-1047906927.html
Türkiye, Senegal'e 12 ton tıbbi malzeme gönderecek
Türkiye, Senegal'e 12 ton tıbbi malzeme gönderecek
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye'nin Senegal'e 12 tonluk tıbbi malzeme yardımında bulunacağını duyurdu. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T23:22+0300
2021-08-10T23:22+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
macky sall
tıbbi yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103246/43/1032464313_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_865883f34abfc81857b6a40f2a749ebf.jpg
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki yangınlarla ilgili Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını mevkidaşına ilettiğini belirtti. Sall, görüşmede, Erdoğan'ın Senegal'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek amacıyla 12 tonluk tıbbi malzeme göndereceğini söylediğini de kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103246/43/1032464313_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_d4abaaf183f5c00f697bd04031279cd9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, macky sall, tıbbi yardım

Türkiye, Senegal'e 12 ton tıbbi malzeme gönderecek

23:22 10.08.2021
© AA / Halil SağırkayaSenegal’e resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Senegal Cumhuriyet Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Senegal’e resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Senegal Cumhuriyet Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA / Halil Sağırkaya
Abone ol
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye'nin Senegal'e 12 tonluk tıbbi malzeme yardımında bulunacağını duyurdu.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki yangınlarla ilgili Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını mevkidaşına ilettiğini belirtti.
Sall, görüşmede, Erdoğan'ın Senegal'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek amacıyla 12 tonluk tıbbi malzeme göndereceğini söylediğini de kaydetti.
400000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce