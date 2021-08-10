Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210810/yapi-kredide-ust-duzey-atamalar-1047695783.html
Yapı Kredi'de üst düzey atamalar
Yapı Kredi'de üst düzey atamalar
Yapı Kredi'de, birden fazla alanda üst düzey görev değişikliği gerçekleştirildi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T19:00+0300
2021-08-10T19:00+0300
türkiye
yapı kredi
atama
yapı kredi bankası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103677/78/1036777804_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_80422a9376167cc3fd8555b274ff9add.jpg
Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, bankada, 2013 yılından bu yana Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görev yürüten ve bankanın teknolojik ve dijital dönüşümünde öncü rol oynayan Cahit Erdoğan, Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise daha önce Kurumsal Bankacılık Satış Yönetim Başkanı olarak görev yürüten Kaan Şakul getirildi.Bir diğer üst düzey değişiklik ise Krediler Yönetimi'nde meydana geldi. Bankada Tahsilat ve Tasfiye Yönetim Başkanı olarak görev yapan Mehmet Erkan Akbulut, Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü olarak görev yapan Cengiz Arslan, emeklilik sebebiyle bu görevinden ayrıldı. Arslan, Yapı Kredi Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yürütürken yerine, Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak İştirakler Uygulama Geliştirme ve BT Yönetişim Direktörü olarak görev yapan Uğur Gökhan Özdinç atandı.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, yeni atamalara ve görev değişikliklerine ilişkin olarak şunları kaydetti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103677/78/1036777804_90:0:905:611_1920x0_80_0_0_8b37407c5301e93f4abd1c756ae64780.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yapı kredi, atama, yapı kredi bankası

Yapı Kredi'de üst düzey atamalar

19:00 10.08.2021
© Fotoğraf : TwitterYapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Yapı Kredi'de, birden fazla alanda üst düzey görev değişikliği gerçekleştirildi.
Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, bankada, 2013 yılından bu yana Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görev yürüten ve bankanın teknolojik ve dijital dönüşümünde öncü rol oynayan Cahit Erdoğan, Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise daha önce Kurumsal Bankacılık Satış Yönetim Başkanı olarak görev yürüten Kaan Şakul getirildi.
Bir diğer üst düzey değişiklik ise Krediler Yönetimi'nde meydana geldi. Bankada Tahsilat ve Tasfiye Yönetim Başkanı olarak görev yapan Mehmet Erkan Akbulut, Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü olarak görev yapan Cengiz Arslan, emeklilik sebebiyle bu görevinden ayrıldı. Arslan, Yapı Kredi Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yürütürken yerine, Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak İştirakler Uygulama Geliştirme ve BT Yönetişim Direktörü olarak görev yapan Uğur Gökhan Özdinç atandı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, yeni atamalara ve görev değişikliklerine ilişkin olarak şunları kaydetti:
"Bankamızın esnek yönetim modeli kapsamında gerçekleştirilen bu görev değişikliklerinin bizi sektörümüzdeki liderlik hedefimize daha da yaklaştıracağına inanıyorum. Bankamızın teknolojik ve dijital dönüşümüne liderlik eden Cahit Erdoğan'ın, bilgi birikimi ve deneyimiyle yeni görevinde de bankamıza büyük katkı sağlayacağına eminim. Aynı şekilde, kurumumuz çatısı altında çok başarılı işler yürüten Kaan Şakul, Mehmet Erkan Akbulut ve Gökhan Özdinç'in de yeni İcra Kurulu üyeleri olarak Yapı Kredi'ye katma değer yaratacaklarına inanıyorum. Emeklilik kararı alan Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü Cengiz Arslan'a da gösterdiği özverili çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Tüm yönetici arkadaşlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni görev değişiklikleri bankamız ve tüm finans dünyası adına hayırlı uğurlu olsun."
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
20:21TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
20:16130 bin liralık altın çalan şüpheliyi, nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı
20:09Manisa’da 6 kişinin öldüğü kazada, otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı
20:06'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, nitelikli, vasıfsız insan bulamadıklarında bize şikayet ediyor'
19:51Kültür Bakanı: 2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta katedilen mesafe muazzam bir seviyededir
19:44Rusya Savunma Bakanlığı: İkinci Avangard alayı 2023’te göreve başlayacak
19:42Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Dış baskı karşısında toplum ve ordu güçlendirilmeli
19:32İzmir Metro'da ücretsiz internet hizmeti başladı
19:30Mısır: Irak ile su kaynakları yönetimi alanında iş birliğine yoğunlaştık
19:19İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor
19:17New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı aldı
19:06İran: ABD, İngiltere ve İsrail bölgede istikrarsızlık yaratıyor
19:00Yapı Kredi'de üst düzey atamalar
18:59Edanur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. için tutuklama talebi
18:50Türkiye genelinde 'Anadolu' operasyonu: Polisi gören tarihi eser kaçakçıları sikkeleri klozete attı
18:50Tacikistan’daki Rus üssüne Afganistan’daki durum nedeniyle yeni silahlar aktarıldı
18:41YÖK, 2021-YKS işlemlerinde 'ikinci ek yerleştirme' yapılacağını duyurdu
18:34ABD’de Patriot sistemi için geliştirilen yeni füzeler test edildi
18:31Bakan Pakdemirli duyurdu: 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
18:25Letonya, Belarus sınırında OHAL ilan etti