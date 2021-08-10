https://tr.sputniknews.com/20210810/yapi-kredide-ust-duzey-atamalar-1047695783.html

Yapı Kredi'de üst düzey atamalar

Yapı Kredi'de üst düzey atamalar

Yapı Kredi'de, birden fazla alanda üst düzey görev değişikliği gerçekleştirildi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T19:00+0300

2021-08-10T19:00+0300

2021-08-10T19:00+0300

türkiye

yapı kredi

atama

yapı kredi bankası

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Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, bankada, 2013 yılından bu yana Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görev yürüten ve bankanın teknolojik ve dijital dönüşümünde öncü rol oynayan Cahit Erdoğan, Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise daha önce Kurumsal Bankacılık Satış Yönetim Başkanı olarak görev yürüten Kaan Şakul getirildi.Bir diğer üst düzey değişiklik ise Krediler Yönetimi'nde meydana geldi. Bankada Tahsilat ve Tasfiye Yönetim Başkanı olarak görev yapan Mehmet Erkan Akbulut, Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü olarak görev yapan Cengiz Arslan, emeklilik sebebiyle bu görevinden ayrıldı. Arslan, Yapı Kredi Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yürütürken yerine, Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak İştirakler Uygulama Geliştirme ve BT Yönetişim Direktörü olarak görev yapan Uğur Gökhan Özdinç atandı.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, yeni atamalara ve görev değişikliklerine ilişkin olarak şunları kaydetti:

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