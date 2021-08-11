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ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 714 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 714 kişi hayatını kaybetti
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 714 artarak 618 bin 149'a yükseldi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T18:17+0300
2021-08-11T18:17+0300
koronavirüs
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vaka
koronavirüs
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Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 36 milyon 58 bini geçti.Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 714 artarak 618 bin 149'a çıktı.California, 4 milyon 76 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 272 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 768 binden fazla vakayla Florida izledi.Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 853 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta ise 53 bin 831, New York'ta 53 bin 758 olarak kayıtlara geçti.Yetişkin nüfusun yüzde 71'i en az bir doz aşı olduABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 71'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.195 milyon 646 binden fazla kişiye ilk doz, 166 milyon 861 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.
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abd, vaka, koronavirüs

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 714 kişi hayatını kaybetti

18:17 11.08.2021
© REUTERS / Carlo AllegriABD - koronavirüs aşısı
ABD - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 714 artarak 618 bin 149'a yükseldi.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 36 milyon 58 bini geçti.
Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 714 artarak 618 bin 149'a çıktı.
California, 4 milyon 76 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 272 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 768 binden fazla vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 853 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta ise 53 bin 831, New York'ta 53 bin 758 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 71'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 71'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.
195 milyon 646 binden fazla kişiye ilk doz, 166 milyon 861 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.
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