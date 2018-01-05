Intel, AMD ve ARM şirketlerinin ürettiği işlemcilerde 'Meltdown' ve 'Spectre' adlı çok ciddi güvenlik açıklarının bulunduğu açıklandı. Şirketler açıkları onarmak için harekete geçerken, Apple tüm Mac ve İOS aygıtlarının bu iki açıktan etkilendiğini duyurdu. Ancak şirket bu açıkların suistimal edildiğiyle ilgili henüz bulgu olmadığını belirtti.