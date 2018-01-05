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    ABD

    • ABD'nin yeni atadığı BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley
      Son güncelleme: 10:29 01.02.2017
      10:29 01.02.2017

      ABD’den İran'a: Kabul edilemez, naif değiliz, beklemeyeceğiz

      ABD, İran’ın balistik füze denemesi yaptığını ileri sürerek BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. ABD'nin yeni atadığı BM Daimi Temsilcisi Haley de "Savaş başlığı taşıyan balistik füze testi yapmamaları gerektiğini biliyorlar. (...) Dünyadaki insanlara, bu konuda endişe duymamız gereken bir şey olduğunu söyleyeceğim" dedi.

    • ABD Başkanı Donald Trump
      Son güncelleme: 16:45 05.01.2018
      16:45 05.01.2018

      Yazardan Trump'a yanıt: Yeryüzünden gelmiş geçmiş insanlar içinde en güvenilmez kişisin

      'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinde' isimli kitabıyla ABD'de olay yaratan gazeteci-yazar Wolff, kendisini yalancılıkla suçlayan Trump'a yanıt verdi: Bugüne dek yeryüzünden gelmiş geçmiş insanlar içinde muhtemelen en güvenilmez kişisin.

    • ABD Başkanı Donald Trump- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
      Son güncelleme: 13:04 05.01.2018
      13:04 05.01.2018

      Trump Şi'ye baktığında 'kızıl bir hanımefendi görüyor'

      Çin Devlet Başkanı'nın adını söyleyemeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çareyi Şi Cinping'i kadın olarak düşünmekte bulduğu iddia edildi. Zira Şi, İngilizce'de üçüncü tekil şahıs için kadın cinsiyetini belirten zamir olan 'she' gibi telaffuz ediliyor.

    • İntel
      Son güncelleme: 12:17 05.01.2018
      12:17 05.01.2018

      Meltdown ve Spectre: Neredeyse tüm bilgisayarlar işlemcilerdeki güvenlik açıklarından etkilendi

      Intel, AMD ve ARM şirketlerinin ürettiği işlemcilerde 'Meltdown' ve 'Spectre' adlı çok ciddi güvenlik açıklarının bulunduğu açıklandı. Şirketler açıkları onarmak için harekete geçerken, Apple tüm Mac ve İOS aygıtlarının bu iki açıktan etkilendiğini duyurdu. Ancak şirket bu açıkların suistimal edildiğiyle ilgili henüz bulgu olmadığını belirtti.

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      Son güncelleme: 09:53 05.01.2018
      09:53 05.01.2018

      Erdoğan'dan Hazinedar yorumu: Demek ki su kaçağı var

      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında rüşvet imasında bulundu ve "Bu tür açığa alma kararı veriliyorsa burada demek ki su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu" dedi.

    • Mehmet Hakan Atilla
      Son güncelleme: 06:26 05.01.2018
      06:26 05.01.2018

      Türkiye'den Atilla kararı sonrası 3 aşamalı plan

      Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı davada suçlu bulunmasının ardından Türkiye harekete geçti. Türkiye’nin yol haritasına göre yargılamanın zincir davalara dönüşüp dönüşmeyeceğine bakılacak, yasa dışı delil iddiasıyla dava üst mahkemeye taşınacak. Davanın uluslararası platforma götürülmesi de masada.

    • ABD Başkanı Donald Trump
      Son güncelleme: 02:57 05.01.2018
      02:57 05.01.2018

      Trump'tan petrol ve doğalgaz hamlesi: Arama ve üretim faaliyetlerine izin vermek için 5 yıllık plan

      ABD Başkanı Donald Trump hükümeti, ülkenin açık denizlerinde petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerine izin vermek için bir plan oluşturulduğunu açıkladı.

    • ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin
      Son güncelleme: 01:26 05.01.2018
      01:26 05.01.2018

      ABD'den İran'a karşı yeni hamle: 5 kuruluş hakkında yaptırım kararı

      ABD hükümeti, İran'ın balistik füze programını desteklediği gerekçesiyle 5 kuruluş hakkında daha yaptırım kararı aldı.

    • Pakistan askeri
      Son güncelleme: 01:11 05.01.2018
      01:11 05.01.2018

      ABD, Pakistan'a güvenlik yardımını askıya aldı

      ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'a güvenlik yardımını askıya aldığını duyurdu. ABD ve Pakistan arasında, Trump'ın İslamabad yönetimini 'teröre destek vermekle' suçlayan tweet'leriyle başlayan gerilim söz konusuydu.

    • 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları
      Son güncelleme: 23:50 04.01.2018
      23:50 04.01.2018

      ‘Rusya, Seul ve Washington’un tatbikat yapmama kararından memnun'

      Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın ABD ile 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları süresince askeri tatbikat yapmamaya yönelik anlaşmaya varıldığı konusunda Seul’den gelen mesajları memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

    • Güney Kore ve ABD'den askeri tatbikat
      Son güncelleme: 23:25 04.01.2018
      23:25 04.01.2018

      ABD ve Güney Kore, 2018 Kış Olimpiyatları süresince askeri tatbikatları durduracak

      ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki telefon görüşmesinde, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları süresince iki ülkenin ortak düzenlediği askeri tatbikatların geçici süreyle durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

    • ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
      Son güncelleme: 22:44 04.01.2018
      22:44 04.01.2018

      ABD Dışişleri'nden İran açıklaması: Unutulmayacaksınız

      ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız" ifadesini kullandı.

    • New York'ta kar fırtınası
      Son güncelleme: 22:30 04.01.2018
      22:30 04.01.2018

      New York'ta kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

      New York Valisi Andrew Cuomo, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eyalette acil durum ilan etti.

    • Sergey Ryabkov
      Son güncelleme: 20:45 04.01.2018
      20:45 04.01.2018

      Ryabkov: ABD'nin İran'la ilgili BMGK kararı zararlı ve yıkıcı

      Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İran'la ilgili acil toplanma çağrısı yapma kararının zararlı ve yıkıcı olduğunu belirtti.

    • Donald Trump You're fired Pensacola, Florida mitingi
      Son güncelleme: 19:20 04.01.2018
      19:20 04.01.2018

      ABD Başkanı, kitabın yayımlanmasını durdurma çabasında

      Trump, başkanlığıyla ilgili çarpıcı tanıklık ve görüşlere yer veren kitabın yayımlanmasını engellemek için kolları sıvadı. Yazar ile yayımevine ihbar gönderen Trump'ın avukatları, kitabın daha fazla basılması, yayımlanması, içinden parçalar servis edilmesine derhal son verilmesini, kitabın tamamen geri çekilmesini talep etti.

    • Ron Paul
      Son güncelleme: 18:58 04.01.2018
      18:58 04.01.2018

      'Sovyetler nasıl çöktüyse, ABD imparatorluğu da çökecek'

      Cumhuriyetçi Parti'nin liberteryen kanadından, öncü fikirleriyle tanınan Ron Paul, Trump'ın ekonomi politikalarını eleştirirken 'mevcut borcun ve askeri harcamaların ABD'nin Sovyetler Birliği gibi çökmesine yol açacağını' söyledi.

    • Eski polis Hüseyin Korkmaz
      Son güncelleme: 17:09 04.01.2018
      17:09 04.01.2018

      FETÖ sanığı Korkmaz'ın ABD'den iadesi talep edilecek

      17 ve 25 Aralık kumpas davalarının firari sanığı ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanık olarak ifade veren FETÖ sanığı Hüseyin Korkmaz hakkında iki ayrı mahkemece yokluğunda tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.

    • Manhattan Times Meydanı kar
      Son güncelleme: 17:04 04.01.2018
      17:04 04.01.2018

      ABD, Mars'tan daha soğuk olacak

      Dondurucu soğukların etkisi altındaki ABD'nin kuzeydoğusunu bugünden itibaren 'kasırga bombası' anlamına gelen 'bombogenesis' vuracak. Bölgenin Mars gezegeninden daha soğuk hale geleceği belirtildi.

    • Kaliforniya'da esrar satan bir dükkan önündeki kuyruk
      Son güncelleme: 16:25 04.01.2018
      16:25 04.01.2018

      Yasal marihuana 40 milyar dolarlık pazar ve 400.000 iş yaratacak

      ABD'nin Kaliforniya eyaletinde marihuananın yasal hale gelmesinin ardından tek başına doğrudan satışların 20 milyar doları bulması bekleniyor.

    • ABD-Müslüman
      Son güncelleme: 15:09 04.01.2018
      15:09 04.01.2018

      ABD'deki Müslüman sayısı 2050'de katlanacak

      PEW Araştırma Merkezi'nin incelemesine göre ABD'de yaşayan Müslüman sayısı 2050 yılında bugünkü sayısının 2 katından daha fazla artarak 8.1 milyona ulaşacak.

    • Mike Tyson
      Son güncelleme: 14:57 04.01.2018
      14:57 04.01.2018

      Mike Tyson'dan sıradışı bir hamle daha: Marihuana çiftliği açıyor

      Marihuana kullanımının yasallaştığı Kaliforniya'da efsane boksör Mike Tyson, tam teşekküllü bir marihuana çiftliği kurmakla meşgul.

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