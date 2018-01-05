ABD, İran’ın balistik füze denemesi yaptığını ileri sürerek BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. ABD'nin yeni atadığı BM Daimi Temsilcisi Haley de "Savaş başlığı taşıyan balistik füze testi yapmamaları gerektiğini biliyorlar. (...) Dünyadaki insanlara, bu konuda endişe duymamız gereken bir şey olduğunu söyleyeceğim" dedi.
'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinde' isimli kitabıyla ABD'de olay yaratan gazeteci-yazar Wolff, kendisini yalancılıkla suçlayan Trump'a yanıt verdi: Bugüne dek yeryüzünden gelmiş geçmiş insanlar içinde muhtemelen en güvenilmez kişisin.
Çin Devlet Başkanı'nın adını söyleyemeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çareyi Şi Cinping'i kadın olarak düşünmekte bulduğu iddia edildi. Zira Şi, İngilizce'de üçüncü tekil şahıs için kadın cinsiyetini belirten zamir olan 'she' gibi telaffuz ediliyor.
Intel, AMD ve ARM şirketlerinin ürettiği işlemcilerde 'Meltdown' ve 'Spectre' adlı çok ciddi güvenlik açıklarının bulunduğu açıklandı. Şirketler açıkları onarmak için harekete geçerken, Apple tüm Mac ve İOS aygıtlarının bu iki açıktan etkilendiğini duyurdu. Ancak şirket bu açıkların suistimal edildiğiyle ilgili henüz bulgu olmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında rüşvet imasında bulundu ve "Bu tür açığa alma kararı veriliyorsa burada demek ki su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu" dedi.
Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı davada suçlu bulunmasının ardından Türkiye harekete geçti. Türkiye’nin yol haritasına göre yargılamanın zincir davalara dönüşüp dönüşmeyeceğine bakılacak, yasa dışı delil iddiasıyla dava üst mahkemeye taşınacak. Davanın uluslararası platforma götürülmesi de masada.
ABD Başkanı Donald Trump hükümeti, ülkenin açık denizlerinde petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerine izin vermek için bir plan oluşturulduğunu açıkladı.
ABD hükümeti, İran'ın balistik füze programını desteklediği gerekçesiyle 5 kuruluş hakkında daha yaptırım kararı aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'a güvenlik yardımını askıya aldığını duyurdu. ABD ve Pakistan arasında, Trump'ın İslamabad yönetimini 'teröre destek vermekle' suçlayan tweet'leriyle başlayan gerilim söz konusuydu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın ABD ile 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları süresince askeri tatbikat yapmamaya yönelik anlaşmaya varıldığı konusunda Seul’den gelen mesajları memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki telefon görüşmesinde, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları süresince iki ülkenin ortak düzenlediği askeri tatbikatların geçici süreyle durdurulmasına karar verildiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız" ifadesini kullandı.
New York Valisi Andrew Cuomo, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eyalette acil durum ilan etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İran'la ilgili acil toplanma çağrısı yapma kararının zararlı ve yıkıcı olduğunu belirtti.
Trump, başkanlığıyla ilgili çarpıcı tanıklık ve görüşlere yer veren kitabın yayımlanmasını engellemek için kolları sıvadı. Yazar ile yayımevine ihbar gönderen Trump'ın avukatları, kitabın daha fazla basılması, yayımlanması, içinden parçalar servis edilmesine derhal son verilmesini, kitabın tamamen geri çekilmesini talep etti.
Cumhuriyetçi Parti'nin liberteryen kanadından, öncü fikirleriyle tanınan Ron Paul, Trump'ın ekonomi politikalarını eleştirirken 'mevcut borcun ve askeri harcamaların ABD'nin Sovyetler Birliği gibi çökmesine yol açacağını' söyledi.
17 ve 25 Aralık kumpas davalarının firari sanığı ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanık olarak ifade veren FETÖ sanığı Hüseyin Korkmaz hakkında iki ayrı mahkemece yokluğunda tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.
Dondurucu soğukların etkisi altındaki ABD'nin kuzeydoğusunu bugünden itibaren 'kasırga bombası' anlamına gelen 'bombogenesis' vuracak. Bölgenin Mars gezegeninden daha soğuk hale geleceği belirtildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde marihuananın yasal hale gelmesinin ardından tek başına doğrudan satışların 20 milyar doları bulması bekleniyor.
PEW Araştırma Merkezi'nin incelemesine göre ABD'de yaşayan Müslüman sayısı 2050 yılında bugünkü sayısının 2 katından daha fazla artarak 8.1 milyona ulaşacak.
Marihuana kullanımının yasallaştığı Kaliforniya'da efsane boksör Mike Tyson, tam teşekküllü bir marihuana çiftliği kurmakla meşgul.
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