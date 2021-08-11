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Almanya'da binlerce kişiye Kovid aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte edilmiş
Almanya'da binlerce kişiye Kovid aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte edilmiş
Almanya'da aşı şüphecisi bir hemşirenin Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte etmesi nedeniyle binlerce kişiye yeniden aşı olmaları çağrısı yapıldı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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almanya
hemşire
aşı
aşı karşıtlığı
koronavirüs
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Aşağı Saksonya eyaletinin Friesland bölgesinde yürütülen soruşturmada bir hemşirenin insanlara Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte etmiş olabileceği sonucuna ulaşıldı. Bahar mevsiminin ilk aylarında gerçekleşen olaydan yaklaşık 8600 kişinin etkilendiği sanılıyor. Tuzlu su çözeltisinin sağlığa zararı bulunmazken, Kovid-19'a karşı korunduğunu sanırken aslında savunmasız kalan binlerce kişiye bir doz aşı daha olmaları çağrısı yapıldı. Yaşlılara ve en riskli gruptakilere aşı yapılan dönemKuzey Denizi yakınındaki kırsal ilçenin bir aşı merkezinde Kızılhaç hemşiresinin aşı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği mart-nisan dönemi, yaşlılara ve en riskli gruptakilere aşı yapıldığı dönemdi. Friesland'ın 8600 sakinine Kovid-19'a yakalanma risklerinin yüksek olduğu uyarısı ve yeniden aşı olmaları çağrısı yapılması karşısında, yerel meclis üyesi Sven Ambrosy, "Tamamen şoke oldum" tepkisini gösterdi. Sosyal medyada aşı şüpheciliğini paylaşmışBasın toplantısında konuşan polis teşkilatının soruşturmacıları, sosyal medya paylaşımlarında aşı şüpheciliğini dile getiren hemşirenin aşı sahtekarlığının yarattığı tehlikeyle ilgili makul şüphe bulunduğunu söyledi. Zanlının yakalanıp yakalanmadığı, hakkında iddianame düzenlenip düzenlenmediği ilk etapta netleşmedi. NDR'ye göre dosya siyasi saikli suçları araştıran özel birime devredildi.
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almanya, hemşire, aşı, aşı karşıtlığı

Almanya'da binlerce kişiye Kovid aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte edilmiş

11:03 11.08.2021 (güncellendi: 11:19 11.08.2021)
© REUTERS / Sarah Meyssonnierkoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Almanya'da aşı şüphecisi bir hemşirenin Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte etmesi nedeniyle binlerce kişiye yeniden aşı olmaları çağrısı yapıldı.
Aşağı Saksonya eyaletinin Friesland bölgesinde yürütülen soruşturmada bir hemşirenin insanlara Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte etmiş olabileceği sonucuna ulaşıldı. Bahar mevsiminin ilk aylarında gerçekleşen olaydan yaklaşık 8600 kişinin etkilendiği sanılıyor. Tuzlu su çözeltisinin sağlığa zararı bulunmazken, Kovid-19'a karşı korunduğunu sanırken aslında savunmasız kalan binlerce kişiye bir doz aşı daha olmaları çağrısı yapıldı.

Yaşlılara ve en riskli gruptakilere aşı yapılan dönem

Kuzey Denizi yakınındaki kırsal ilçenin bir aşı merkezinde Kızılhaç hemşiresinin aşı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği mart-nisan dönemi, yaşlılara ve en riskli gruptakilere aşı yapıldığı dönemdi.
Friesland'ın 8600 sakinine Kovid-19'a yakalanma risklerinin yüksek olduğu uyarısı ve yeniden aşı olmaları çağrısı yapılması karşısında, yerel meclis üyesi Sven Ambrosy, "Tamamen şoke oldum" tepkisini gösterdi.

Sosyal medyada aşı şüpheciliğini paylaşmış

Basın toplantısında konuşan polis teşkilatının soruşturmacıları, sosyal medya paylaşımlarında aşı şüpheciliğini dile getiren hemşirenin aşı sahtekarlığının yarattığı tehlikeyle ilgili makul şüphe bulunduğunu söyledi. Zanlının yakalanıp yakalanmadığı, hakkında iddianame düzenlenip düzenlenmediği ilk etapta netleşmedi. NDR'ye göre dosya siyasi saikli suçları araştıran özel birime devredildi.
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