https://tr.sputniknews.com/20210811/aracinda-fildisi-fosili-bulunan-kisi-gozaltina-alindi-1047925488.html

Aracında fildişi fosili bulunan kişi gözaltına alındı

Aracında fildişi fosili bulunan kişi gözaltına alındı

Kayseri’de otomobilinde dört parçaya ayrılmış fildişi fosili ve farklı boyutlarda fosil kalıntıları bulunan zanlı gözaltına alındı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T13:50+0300

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2021-08-11T13:50+0300

türkiye

kayseri

fosil

gözaltı

kaçakçılık

fildişi

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre bu kapsamda S.A.’nın elinde bulunan hayvan fosillerini satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik takip yapan ekipler, Kocasinan ilçesinde S.A.’nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, fildişi fosili ve farklı ebatlarda fosil kalıntıları ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

kayseri

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türkiye, kayseri, fosil, gözaltı, kaçakçılık, fildişi