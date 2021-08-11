Aracında fildişi fosili bulunan kişi gözaltına alındı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre bu kapsamda S.A.’nın elinde bulunan hayvan fosillerini satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik takip yapan ekipler, Kocasinan ilçesinde S.A.’nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, fildişi fosili ve farklı ebatlarda fosil kalıntıları ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Kayseri’de otomobilinde dört parçaya ayrılmış fildişi fosili ve farklı boyutlarda fosil kalıntıları bulunan zanlı gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre bu kapsamda S.A.’nın elinde bulunan hayvan fosillerini satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik takip yapan ekipler, Kocasinan ilçesinde S.A.’nın kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, fildişi fosili ve farklı ebatlarda fosil kalıntıları ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.