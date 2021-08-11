https://tr.sputniknews.com/20210811/bakan-koca-4-ildeki-selde-1-kisi-kayip-17-kisi-etkilendi-1047939728.html

Bakan Koca: 4 ildeki selde 1 kişi kayıp, 17 kişi etkilendi

Bakan Koca: 4 ildeki selde 1 kişi kayıp, 17 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan selde 1 kişinin kaybolduğu, 17 kişinin etkilendiğini açıkladı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T16:57+0300

2021-08-11T16:57+0300

2021-08-11T17:40+0300

türkiye

sel

ölüm

açıklama

afet

felaket

fahrettin koca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044967886_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_63becac5321f6065c8ed027666737e98.jpg

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan sellere ilişkin son durumu paylaştı. Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Kastamonu Valiliği'nden 'HES patladı' iddialarına yalanlamaKastamonu Bozkurt'ta şiddetli yağmur etkisini sürdürürken, derelerin taştığı ilçe sele teslim oldu. Ağaçlar devrildi, çok sayıda araç sel suları ile sürüklendi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki hidroelektrik santralinin (HES) patladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu, aşırı yağışa bağlı su taşkınlarının yaşandığı ve müdahale edildiği belirtildi.Bartın'da köprü çöktüSelden etkilenen Bartın'dan gelen görüntülerde, bir köprünün çöktüğü, bir vatandaşın da araç içinde hayvanlarıyla mahsur kaldığı görüldü.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sel, ölüm, açıklama, afet, felaket, fahrettin koca