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Bakan Koca: 4 ildeki selde 1 kişi kayıp, 17 kişi etkilendi
16:57 11.08.2021 (güncellendi: 17:40 11.08.2021)
© AAFahrettin Koca
© AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan selde 1 kişinin kaybolduğu, 17 kişinin etkilendiğini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan sellere ilişkin son durumu paylaştı.
Bakan Koca: 4 ildeki selde 1 kişi kayıp, 17 kişi etkilendi https://t.co/mprXzG43Pc pic.twitter.com/FfOamGmaB2— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 11, 2021
Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4'ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok. Karabük Bahçecik mevkiindeki köprüde yaşanan çökmede 13 kişi etkilendi. 8’i ambulansla hastaneye nakledildi. Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi. Bartın Kumluca'da 1 kişi kayıp. İl genelinde selden 4 kişi etkilendi. Olay yerine 7 adet 112 ambulansı, 1 UMKE görevlendirildi. Kastamonu'da ise yine sel sebebiyle 4 UMKE görevde. Hepimize geçmiş olsun.
3. DÜN GECE BATI KARADENİZ İLLERİNDE meydana gelen sellerde son durum: Bartın Kumluca’da 1 kişi kayıp. İl genelinde selden 4 kişi etkilendi. Olay yerine 7 adet 112 ambulansı, 1 UMKE görevlendirildi. Kastamonu’da ise yine sel sebebiyle 4 UMKE görevde. Hepimize geçmiş olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 11, 2021
Kastamonu Valiliği'nden 'HES patladı' iddialarına yalanlama
Kastamonu Bozkurt'ta şiddetli yağmur etkisini sürdürürken, derelerin taştığı ilçe sele teslim oldu. Ağaçlar devrildi, çok sayıda araç sel suları ile sürüklendi.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki hidroelektrik santralinin (HES) patladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu, aşırı yağışa bağlı su taşkınlarının yaşandığı ve müdahale edildiği belirtildi.
Bartın'da köprü çöktü
Selden etkilenen Bartın'dan gelen görüntülerde, bir köprünün çöktüğü, bir vatandaşın da araç içinde hayvanlarıyla mahsur kaldığı görüldü.
Bartın'da köprü çöktü: Bir kişi, araçtaki hayvanlarıyla mahsur kaldı https://t.co/mprXzFMsqC pic.twitter.com/aZsRr6i1hg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 11, 2021