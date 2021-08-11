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https://tr.sputniknews.com/20210811/bakan-koca-4-ildeki-selde-1-kisi-kayip-17-kisi-etkilendi-1047939728.html
Bakan Koca: 4 ildeki selde 1 kişi kayıp, 17 kişi etkilendi
Bakan Koca: 4 ildeki selde 1 kişi kayıp, 17 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan selde 1 kişinin kaybolduğu, 17 kişinin etkilendiğini açıkladı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T16:57+0300
2021-08-11T17:40+0300
türkiye
sel
ölüm
açıklama
afet
felaket
fahrettin koca
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan sellere ilişkin son durumu paylaştı. Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Kastamonu Valiliği'nden 'HES patladı' iddialarına yalanlamaKastamonu Bozkurt'ta şiddetli yağmur etkisini sürdürürken, derelerin taştığı ilçe sele teslim oldu. Ağaçlar devrildi, çok sayıda araç sel suları ile sürüklendi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki hidroelektrik santralinin (HES) patladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu, aşırı yağışa bağlı su taşkınlarının yaşandığı ve müdahale edildiği belirtildi.Bartın'da köprü çöktüSelden etkilenen Bartın'dan gelen görüntülerde, bir köprünün çöktüğü, bir vatandaşın da araç içinde hayvanlarıyla mahsur kaldığı görüldü.
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sel, ölüm, açıklama, afet, felaket, fahrettin koca

Bakan Koca: 4 ildeki selde 1 kişi kayıp, 17 kişi etkilendi

16:57 11.08.2021 (güncellendi: 17:40 11.08.2021)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan selde 1 kişinin kaybolduğu, 17 kişinin etkilendiğini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan sellere ilişkin son durumu paylaştı.
Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4'ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok. Karabük Bahçecik mevkiindeki köprüde yaşanan çökmede 13 kişi etkilendi. 8’i ambulansla hastaneye nakledildi. Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi. Bartın Kumluca'da 1 kişi kayıp. İl genelinde selden 4 kişi etkilendi. Olay yerine 7 adet 112 ambulansı, 1 UMKE görevlendirildi. Kastamonu'da ise yine sel sebebiyle 4 UMKE görevde. Hepimize geçmiş olsun.

Kastamonu Valiliği'nden 'HES patladı' iddialarına yalanlama

Kastamonu Bozkurt'ta şiddetli yağmur etkisini sürdürürken, derelerin taştığı ilçe sele teslim oldu. Ağaçlar devrildi, çok sayıda araç sel suları ile sürüklendi.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki hidroelektrik santralinin (HES) patladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu, aşırı yağışa bağlı su taşkınlarının yaşandığı ve müdahale edildiği belirtildi.

Bartın'da köprü çöktü

Selden etkilenen Bartın'dan gelen görüntülerde, bir köprünün çöktüğü, bir vatandaşın da araç içinde hayvanlarıyla mahsur kaldığı görüldü.
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