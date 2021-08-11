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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın: Pandemi, 'aşısızların pandemisi'ne döndü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın: Pandemi, 'aşısızların pandemisi'ne döndü
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, pandemi ile mücadelede en büyük tehlikenin, bulaşıcılığı yüksek varyantla öldürücülüğü yüksek... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, bayram tatili sırasında aşılama oranının çok düştüğünü söyledi.5 binlere kadar inen vakaların bir anda 20 binlere fırlamasına dikkat çeken Akın, “Kısıtlamalar getirilebilir; ama kısıtlamaları getirmeden önce öncelikle yapmamız gereken 'kısıtlamalar gelmesin' diye aşı programına uymak. Aşı olduğunuz takdirde hiç olmazsa vaka artışını engellersiniz. Eğer toplumun önemli bir kesimi aşı olursa da zaten vaka sayılarında düşme göreceğiz. Aşılama programına uyulmasına bağlı olarak topluma karşı sevgimizi ve saygımızı ispat edebiliriz. Sadece kendimizi korumuyoruz, aşı olarak toplumda enfekte olacak birey sayısını azaltmış oluyoruz” diye konuştu.‘Ekstra doza ihtiyaç var’Prof. Dr. Akın, 2 doz Sinovcac ya da inaktif aşı olanların 3. doz BioNTech aşı yaptırma hakları olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:‘Yeni varyantla karşılaşabiliriz’Prof. Dr. Akın, yeni varyantların da çıkabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
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koronavirüs, kovid-19, biontech , levent akın, koronavirüs aşısı, sinovac

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın: Pandemi, 'aşısızların pandemisi'ne döndü

11:48 11.08.2021 (güncellendi: 12:13 11.08.2021)
© AAİstanbul - Taksim - maske
İstanbul - Taksim - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, pandemi ile mücadelede en büyük tehlikenin, bulaşıcılığı yüksek varyantla öldürücülüğü yüksek varyantın birleşip, yeni varyant çıkarması olduğunu söyledi. Akın, "Pandemi şu anda 'aşısızların pandemisi'ne döndü. Aşısız toplumlarda yeni varyant çıkma olasılığı vardır" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, bayram tatili sırasında aşılama oranının çok düştüğünü söyledi.
5 binlere kadar inen vakaların bir anda 20 binlere fırlamasına dikkat çeken Akın, “Kısıtlamalar getirilebilir; ama kısıtlamaları getirmeden önce öncelikle yapmamız gereken 'kısıtlamalar gelmesin' diye aşı programına uymak. Aşı olduğunuz takdirde hiç olmazsa vaka artışını engellersiniz. Eğer toplumun önemli bir kesimi aşı olursa da zaten vaka sayılarında düşme göreceğiz. Aşılama programına uyulmasına bağlı olarak topluma karşı sevgimizi ve saygımızı ispat edebiliriz. Sadece kendimizi korumuyoruz, aşı olarak toplumda enfekte olacak birey sayısını azaltmış oluyoruz” diye konuştu.

‘Ekstra doza ihtiyaç var’

Prof. Dr. Akın, 2 doz Sinovcac ya da inaktif aşı olanların 3. doz BioNTech aşı yaptırma hakları olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:
"Özellikle 50 yaşın üzerindekilerde 2 doz Sinovac aşısında sonra 4., 5. ayda bağışıklığın azaldığını görüyoruz. Bu 'Sinovac aşısı korumuyor' anlamına gelmiyor. Sinovac aşısının eldeki bilgilere ve Delta varyantına göre koruyuculuk süresinin yaklaşık 4-5 ay sonra azalmaya başladığını görüyoruz. Tabi bu bireyden bireye değişebilir. Bazı bireylerde çok daha uzun olabilir, bazı bireylerde de kısa olmuş olabilir. Koronavirüsün en ağır seyrettiği grup 50 yaşın üzerindeki kişiler olduğu için bunlara 1 doz daha önerildi. Şu anda bununla ilgili genişletme çalışmalarının sürdüğünü biliyorum.
50 yaşın altında çift doz Sinovac aşısı yaptıranlara 3. doz BioNTech olabilir. Mühim olan aşıda 2 doz Sinovac aşısından sonra muhakkak ekstra doza ihtiyacımız var ancak 2 doz BioNTechaşısı olmuşsa bunların 3’üncü doz almalarına ihtiyaç olmadığını görüyoruz. Şu andaki bilgilerimize göre 2 doz BioNTechaşısı olanlarda 9 ile 12 ay koruma sağlanabiliyor. Enfekte olabiliyorlar mı? Oluyorlar, hasta da olabiliyorlar; ama bunların yoğun bakıma ya da ağır tablolara ölüme gidişleri hemen hemen yok. 2 doz Sinovac aşısı yaptıranlara 1 doz Biontech aşısı yaptığınız zaman da çok müthiş bir bağışıklama yanıtıyla karşılaşıyoruz. Bunlar da güçlü bir şekilde korunabiliyorlar."

‘Yeni varyantla karşılaşabiliriz’

Prof. Dr. Akın, yeni varyantların da çıkabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Şu anda en büyük sıkıntılardan biri, bulaşıcılığı çok yüksek olan varyantla öldürücülüğü çok yüksek olan varyantın birleşip yepyeni varyant çıkarmasıdır. Yani bulaşıcılığı ve de öldürücülüğü çok yüksek bir varyantla karşılaşabiliriz. Bir de yetmezmiş gibi bu aşıdan da kaçabilir. Aşı koruyuculuğunu da etkileyebilir. Bunu engellemenin yolu hasta, enfekte olmamaktan geçer. Enfekte olan insanların üzerinden yeni varyantlar çıkıyor. Bu yüzden de enfeksiyonu, hasta olmayı engellemek çok önemli. Toplum bireyleri yeni varyantların çıkmasını önleyebilmek için kendilerini hastalıktan korumaları lazım. Pandemi şu anda 'aşısızların pandemisi'ne döndü. Aşısız toplumlarda, aşı olmayan kişilerde yeni bir varyant çıkma olasılığı vardır. Sadece kendisini değil yaşadığı toplumu, ülkesini hatta dünyayı tehdit edecek yeni varyantlar çıkabilir. Koronavirüs varyant oluşturma özelliği çok yüksek olan bir virüs olduğu için şu anda yapılması gereken şey, hangi varyant olursa olsun biz hasta olmadığımız takdirde yeni varyant ortaya çıkması olasılığı azalıyor. Bu yüzden korunmak, aşı olmak zorundayız."
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