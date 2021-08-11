Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın: Pandemi, 'aşısızların pandemisi'ne döndü

"Şu anda en büyük sıkıntılardan biri, bulaşıcılığı çok yüksek olan varyantla öldürücülüğü çok yüksek olan varyantın birleşip yepyeni varyant çıkarmasıdır. Yani bulaşıcılığı ve de öldürücülüğü çok yüksek bir varyantla karşılaşabiliriz. Bir de yetmezmiş gibi bu aşıdan da kaçabilir. Aşı koruyuculuğunu da etkileyebilir. Bunu engellemenin yolu hasta, enfekte olmamaktan geçer. Enfekte olan insanların üzerinden yeni varyantlar çıkıyor. Bu yüzden de enfeksiyonu, hasta olmayı engellemek çok önemli. Toplum bireyleri yeni varyantların çıkmasını önleyebilmek için kendilerini hastalıktan korumaları lazım. Pandemi şu anda 'aşısızların pandemisi'ne döndü. Aşısız toplumlarda, aşı olmayan kişilerde yeni bir varyant çıkma olasılığı vardır. Sadece kendisini değil yaşadığı toplumu, ülkesini hatta dünyayı tehdit edecek yeni varyantlar çıkabilir. Koronavirüs varyant oluşturma özelliği çok yüksek olan bir virüs olduğu için şu anda yapılması gereken şey, hangi varyant olursa olsun biz hasta olmadığımız takdirde yeni varyant ortaya çıkması olasılığı azalıyor. Bu yüzden korunmak, aşı olmak zorundayız."