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Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili talimat: Hiç hesapsız yaraları sarın
Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili talimat: Hiç hesapsız yaraları sarın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerle ilgili kurmaylarına "Hiçbir para hesabı yapmadan yaraları saralım. Bize düşen ne ise... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T09:15+0300
2021-08-11T09:15+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
otel
yangın
orman yangını
cumhurbaşkanlığı
bekir pakdemirli
tarım ve orman bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündemi Manavgat, Marmaris, Köyceğiz ve Milas’taki ormanlar yangınları oldu. Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de toplantıya katılarak, son durum hakkında bilgi verdi.Erdoğan’ın, muhalefeti de "Böyle işler olurken önce yarayı sararsın, sonra siyaset yaparsın. Bazı şeyler siyaset üstüdür. Bu acziyettir. Kahramanlarımız yangınları söndürürken, birilerinin siyaset devşirmeye çalışması üzücü" sözleriyle eleştirdiği öğrenildi.Ağaçlandırmada 3 aşamalı planEdinilen bilgiye göre, Bakan Pakdemirli de toplantıda yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması konusunda izlenecek üç aşamalı yol haritasını anlattı. Pakdemirli, "İlk olarak, kendiliğinden yeşerecek yerler var. İkinci olarak, yaş dal yatırıp filizlenen bölgeler var. Son olarak da bu ikisiyle olmayacaksa oralara fidan dikilecek" dedi. Yeniden ağaçlandırılma çalışmalarına kasım ayında başlanacağı belirtilirken, Erdoğan da gecikilmemesi konusundaki talimatını yineledi.'O otel Özal zamanında yapıldı'Pakdemirli’nin sunumunda, yanan orman arazilerinin yeniden ağaçlandırılması konusunda anayasal güvence olduğu bir kez daha vurgulandı. Yapılaşmaya izin verilmeyeceği söylenen sunumda, "Bir otel örneği var. Hep o karşımıza çıkıyor. O otel, kendi binasının ruhsatını daha önce almış. Yanan yerlerin sadece 2 hektarını kullanmış. Bu otel de AK Parti zamanında değil, Turgut Özal zamanında ruhsatlandırılmış. Böyle bir şey asla söz konusu değil" bilgisi verildi.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, otel, yangın, orman yangını, cumhurbaşkanlığı, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili talimat: Hiç hesapsız yaraları sarın

09:15 11.08.2021
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerle ilgili kurmaylarına "Hiçbir para hesabı yapmadan yaraları saralım. Bize düşen ne ise yapacağız. Yangından etkilenen aileleri tek tek dinleyin" talimatı verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündemi Manavgat, Marmaris, Köyceğiz ve Milas’taki ormanlar yangınları oldu.
Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de toplantıya katılarak, son durum hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda, “Ufak hesap yapmak yok, bize düşen neyse yerine getireceğiz. Vatandaşların özellikle kaybettiği hayvanlarını hemen verelim, evlerini bir yıl içinde yapalım. Hiçbir para hesabı yapmadan oradaki yaraları saralım” dediği ifade edildi.
Erdoğan’ın, muhalefeti de "Böyle işler olurken önce yarayı sararsın, sonra siyaset yaparsın. Bazı şeyler siyaset üstüdür. Bu acziyettir. Kahramanlarımız yangınları söndürürken, birilerinin siyaset devşirmeye çalışması üzücü" sözleriyle eleştirdiği öğrenildi.

Ağaçlandırmada 3 aşamalı plan

Edinilen bilgiye göre, Bakan Pakdemirli de toplantıda yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması konusunda izlenecek üç aşamalı yol haritasını anlattı.
Pakdemirli, "İlk olarak, kendiliğinden yeşerecek yerler var. İkinci olarak, yaş dal yatırıp filizlenen bölgeler var. Son olarak da bu ikisiyle olmayacaksa oralara fidan dikilecek" dedi. Yeniden ağaçlandırılma çalışmalarına kasım ayında başlanacağı belirtilirken, Erdoğan da gecikilmemesi konusundaki talimatını yineledi.

'O otel Özal zamanında yapıldı'

Pakdemirli’nin sunumunda, yanan orman arazilerinin yeniden ağaçlandırılması konusunda anayasal güvence olduğu bir kez daha vurgulandı. Yapılaşmaya izin verilmeyeceği söylenen sunumda, "Bir otel örneği var. Hep o karşımıza çıkıyor. O otel, kendi binasının ruhsatını daha önce almış. Yanan yerlerin sadece 2 hektarını kullanmış. Bu otel de AK Parti zamanında değil, Turgut Özal zamanında ruhsatlandırılmış. Böyle bir şey asla söz konusu değil" bilgisi verildi.
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