https://tr.sputniknews.com/20210811/erdogandan-orman-yanginlariyla-ilgili-talimat-hic-hesapsiz-yaralari-sarin-1047915743.html

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili talimat: Hiç hesapsız yaraları sarın

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili talimat: Hiç hesapsız yaraları sarın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerle ilgili kurmaylarına "Hiçbir para hesabı yapmadan yaraları saralım. Bize düşen ne ise... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T09:15+0300

2021-08-11T09:15+0300

2021-08-11T09:15+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

otel

yangın

orman yangını

cumhurbaşkanlığı

bekir pakdemirli

tarım ve orman bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündemi Manavgat, Marmaris, Köyceğiz ve Milas’taki ormanlar yangınları oldu. Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de toplantıya katılarak, son durum hakkında bilgi verdi.Erdoğan’ın, muhalefeti de "Böyle işler olurken önce yarayı sararsın, sonra siyaset yaparsın. Bazı şeyler siyaset üstüdür. Bu acziyettir. Kahramanlarımız yangınları söndürürken, birilerinin siyaset devşirmeye çalışması üzücü" sözleriyle eleştirdiği öğrenildi.Ağaçlandırmada 3 aşamalı planEdinilen bilgiye göre, Bakan Pakdemirli de toplantıda yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması konusunda izlenecek üç aşamalı yol haritasını anlattı. Pakdemirli, "İlk olarak, kendiliğinden yeşerecek yerler var. İkinci olarak, yaş dal yatırıp filizlenen bölgeler var. Son olarak da bu ikisiyle olmayacaksa oralara fidan dikilecek" dedi. Yeniden ağaçlandırılma çalışmalarına kasım ayında başlanacağı belirtilirken, Erdoğan da gecikilmemesi konusundaki talimatını yineledi.'O otel Özal zamanında yapıldı'Pakdemirli’nin sunumunda, yanan orman arazilerinin yeniden ağaçlandırılması konusunda anayasal güvence olduğu bir kez daha vurgulandı. Yapılaşmaya izin verilmeyeceği söylenen sunumda, "Bir otel örneği var. Hep o karşımıza çıkıyor. O otel, kendi binasının ruhsatını daha önce almış. Yanan yerlerin sadece 2 hektarını kullanmış. Bu otel de AK Parti zamanında değil, Turgut Özal zamanında ruhsatlandırılmış. Böyle bir şey asla söz konusu değil" bilgisi verildi.

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recep tayyip erdoğan, türkiye, otel, yangın, orman yangını, cumhurbaşkanlığı, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı