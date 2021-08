Fatih Altaylı: Delirmek üzereyim

https://tr.sputniknews.com/20210811/fatih-altayli-delirmek-uzereyim-1047911876.html

Habertürk yazarı Fatih Altaylı 10 Ağustos tarihli yazısında, son dönemde yaşadığı sorunları kaleme aldı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

Altaylı yazısının, "Hiç bu kadar olmamıştı" başlıklı bölümünde, Türkiye'yi hiç son dönemlerdeki gibi "Medeniyetten uzak" bir şekilde hatırlamadığını söyledi.Altaylı, "Yakında Altaylı kavga etti haberi görürseniz sakın şaşırmayın. Dayak da yemiş olabilirim, dayak da atmış olabilirim. Çünkü delirmek üzereyim" ifadelerini kullandı.Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:"Yakında Altaylı kavga etti haberi görürseniz sakın şaşırmayın.Dayak da yemiş olabilirim, dayak da atmış olabilirim.Çünkü delirmek üzereyim.Şunu söyleyeyim, benim hatırladığım dönemde İstanbul ve hatta Türkiye hiç bu kadar medeniyetten uzaklaşmamıştı.Giderek ilkel, saygısız, kuralsız bir insan güruhu haline dönüşüyoruz.Kural tanımaz, saygısız, medeniyetten uzak bir hale geldik.Eskiden genelde bazı Ortadoğu ülkelerinde gördüğümüz manzaralar ve tavırlar artık bize de tam olarak intikal etti.Bunun için sadece trafikte olan bitene bakmak bile yeterli.Trafikteki saygısızlık, kural tanımazlık hiç görmediğim noktada.Yol ortasına otomobilini bırakıp gidenler, üç şeritli yolu tek şeride düşürecek şekilde iki sıra park edenler, ters yönden gelip bir de üzerinize araç sürenler. Yük indirmek için tek şeritli yolu 15 dakika, 20 dakika bloke edenler. Bu duruma itiraz edip korna çalanın üzerine yürüyenler.Hele o motosikletler ve motorlu kuryeler.Hiçbir kuralları yok.Ters yönden, düz yönden her yönden üzerimize geliyorlar.Yol yetmiyor kaldırımlardalar.Onlar yetmezmiş gibi şimdi bir de elektrikli scooterlar.Kaldırımda tam gaz giderler, yolda hiçbir koruma önlemi olmadan tam gaz giderler. Ters yönden giderler.Dün Şişli’de kaldırımda yürüyorum. Bir motosiklet tam gaz yayaların arasında. Kendimi yola attım.Küt yerdeyim.Ters yönden gelen bir scooter. Üzerinde iki genç.Tersten geliyor ve kırmızı ışıkta geçiyor. Bana çarpıyor.Onlar da yerde. Ve daha ben bir şey diyemeden “Amca önüne baksana” diyor.Tövbe estağfurullah.Şeytan diyor al scooter'ı kafasına indir.Ama susuyorum.Çünkü artık böyle.Orman kanunu uygulanmıyor ama her yer orman kanunu.Kural yok. Saygı yok.Bu basit bir örnek. Her yerde durum bu.Suçlunun arsız, haklının haksız olduğu günlerdeyiz.Bu da geçer yahu diyoruz.Yine."

