https://tr.sputniknews.com/20210811/malatyada-20-dakikalik-saganak-sonrasi-caddeleri-su-basti-araclar-yolda-kaldi-1047908344.html

Malatya'da 20 dakikalık sağanak sonrası caddeleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Malatya'da 20 dakikalık sağanak sonrası caddeleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Malatya'da, etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Göle dönen yollar ve alt geçitler nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, derelerin taşması... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T00:04+0300

2021-08-11T00:04+0300

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yaşam

malatya

sel

sağanak

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Malatya'da günlerdir yüksek seyreden hava sıcaklıklarının ardından aniden bastıran sağanak yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sokakta açık alanlarda yağmur altında kalan vatandaşlar korunmak için kapalı yerlere sığındı. Alt geçitler suyla dolarken, yağmur nedeniyle kentte trafik akışında aksaklıklar yaşandı.Göle dönen yollarda itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Etkili yağış kentte hasarlı kazalara yol açarken, trafik ekipleri yollardaki sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.Cadde ve sokakların su altında kaldığı kentte bazı dereler taştı, zemin kattaki çok sayıda ve ev işyerini su bastı. Baskına maruz kalanlar itfaiye ekipleri veya kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.

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malatya, sel, sağanak