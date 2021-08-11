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Meral Akşener'in Sivas ziyaretinde gerginlik
Meral Akşener'in Sivas ziyaretinde gerginlik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sivas ziyaretinde konuşma yaptığı sırada, bir kişinin sözlü sataşmada bulunması üzerine arbede çıktı. Akşener'e... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T00:39+0300
2021-08-11T00:39+0300
politika
sivas
meral akşener
gerginlik
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'taki temaslarının ardından Zara ve İmranlı ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Zara ilçesine geçen Akşener, partililer tarafından karşılandı. İlçe meydanında esnaf ziyareti yapan Akşener, işyeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.Daha sonra ilçe meydanında kendisini karşılamaya gelenlere seslenen Akşener, "Sizin sesiniz olmaya gayret ettim. Bunun için de birlikte mesafe aldık. Benim sizden ricam şu, seçim zamanı kapınıza gelecek benim partim de dahil hangisi sizi ikna edebilirse ona oy verin. 5 yıldır geziyorum, tutuklayan yok. Ben madem FETÖ'cüyüm gereğini yapın, ama ben bu ülkede kimin ne halt olduğunu bilenlerdenim" diye konuştu.DHA'nın haberine göre Akşener konuşma yaparken bir kişi "Millet nereye aç, zekat verecek adam bulamıyorum. Çocukluğumda araba yoktu piyasada, şimdi park edemiyoruz" dedi ve Akşener'i 'FETÖ'cü' olmakla suçladı.Bunun üzerine Akşener, "Evet aynen öyle oldu sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Seni mi kıracağım, sağ olasın her şeyimizi yapmıştık. Seçimde dediler ki giremezsiniz. Kimsenin beklemediği bir işi yaptım. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na gittim. 15 milletvekili geldi. YSK da mecbur kaldı" dedi.Bu sırada partililer ve soruyu soran Mustafa Etiş arasında gergin anlar yaşandı. Etiş, ailesi ile birlikte emniyet güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
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sivas, meral akşener, gerginlik

Meral Akşener'in Sivas ziyaretinde gerginlik

00:39 11.08.2021
© AAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sivas ziyaretinde konuşma yaptığı sırada, bir kişinin sözlü sataşmada bulunması üzerine arbede çıktı. Akşener'e 'FETÖ'cü diyen kişi, polislerce bölgeden uzaklaştırıldı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'taki temaslarının ardından Zara ve İmranlı ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
İlk olarak Zara ilçesine geçen Akşener, partililer tarafından karşılandı. İlçe meydanında esnaf ziyareti yapan Akşener, işyeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Daha sonra ilçe meydanında kendisini karşılamaya gelenlere seslenen Akşener, "Sizin sesiniz olmaya gayret ettim. Bunun için de birlikte mesafe aldık. Benim sizden ricam şu, seçim zamanı kapınıza gelecek benim partim de dahil hangisi sizi ikna edebilirse ona oy verin. 5 yıldır geziyorum, tutuklayan yok. Ben madem FETÖ'cüyüm gereğini yapın, ama ben bu ülkede kimin ne halt olduğunu bilenlerdenim" diye konuştu.
DHA'nın haberine göre Akşener konuşma yaparken bir kişi "Millet nereye aç, zekat verecek adam bulamıyorum. Çocukluğumda araba yoktu piyasada, şimdi park edemiyoruz" dedi ve Akşener'i 'FETÖ'cü' olmakla suçladı.
Bunun üzerine Akşener, "Evet aynen öyle oldu sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Seni mi kıracağım, sağ olasın her şeyimizi yapmıştık. Seçimde dediler ki giremezsiniz. Kimsenin beklemediği bir işi yaptım. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na gittim. 15 milletvekili geldi. YSK da mecbur kaldı" dedi.
Bu sırada partililer ve soruyu soran Mustafa Etiş arasında gergin anlar yaşandı. Etiş, ailesi ile birlikte emniyet güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
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