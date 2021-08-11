https://tr.sputniknews.com/20210811/meteorolojiden-uyari-48-ilde-saganak-bekleniyor-1047939067.html

Meteoroloji'den uyarı: 48 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den uyarı: 48 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında olduğu 48 ilde sağanak yağışın etkili olması... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T16:39+0300

2021-08-11T16:39+0300

2021-08-11T16:39+0300

türkiye

hava durumu

karadeniz

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sağanak

iç anadolu bölgesi

meteoroloji bölge müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş, Van'ın doğusu, Hakkari'nin kuzeyi, G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak uyarısı yapılan iller şu şekilde:Ardahan, Kars, Ağrı, Artvin, Erzurum, Muş, Rize, Bayburt, Bingöl, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Kırklareli.

karadeniz

marmara denizi

iç anadolu bölgesi

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