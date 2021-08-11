MetroPOLL Araştırma: Seçmenin yüzde 67'si sınırların göçmenlere tamamen kapatılmasını istiyor

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencer, Twitter hesabından, göçmenlere yönelik yapılan son anketi paylaştı. Ankette, seçmenin yüzde 67'si 'sınırların göçmenlere tamamen kapatılması gerektiği' yönünde görüş bildirirken, yüzde 24'de 'Türkiye'ye sığınmak isteyenlere kapıların açılmasından yana' görüş bildirdi.
MetroPOLL Araştırma, yapılan son anketlerde seçmenin yüzde 67'sinin sınırların göçmenlere tamamen kapatılmasını istediğini bildirdi.
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencer, Twitter hesabından, göçmenlere yönelik yapılan son anketi paylaştı. Ankette, seçmenin yüzde 67'si 'sınırların göçmenlere tamamen kapatılması gerektiği' yönünde görüş bildirirken, yüzde 24'de 'Türkiye'ye sığınmak isteyenlere kapıların açılmasından yana' görüş bildirdi.