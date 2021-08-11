RTÜK Başkanı Şahin hakkında basın hürriyetini engellemek ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:"RTÜK Başkanı hakkında yangın haberlerine müdahalesi nedeniyle, ‘Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj, görevi kötüye kullanma’ suçlarından Avukatım Murat Ergün’le kamu davası açılması İçin başvurduk. RTÜK üyesi İlhan Taşçı’yı toplantıya almayarak beni haklı çıkardı."Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili yayınlar nedeniyle 6 kanala toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza vermiş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'yı sosyal medya hesaplarında "ihsas-ı rey"de bulunduğu gerekçesiyle üst kurul toplantısından çıkarmıştı.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.
İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"RTÜK Başkanı hakkında yangın haberlerine müdahalesi nedeniyle, ‘Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj, görevi kötüye kullanma’ suçlarından Avukatım Murat Ergün’le kamu davası açılması İçin başvurduk. RTÜK üyesi İlhan Taşçı’yı toplantıya almayarak beni haklı çıkardı."
RTÜK Başkanı hakkında yangın haberlerine müdahalesi nedeniyle, "Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj, görevi kötüye kullanma" suçlarından Avukatım Murat Ergün'le kamu davası açılması İçin başvurduk.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili yayınlar nedeniyle 6 kanala toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza vermiş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'yı sosyal medya hesaplarında "ihsas-ı rey"de bulunduğu gerekçesiyle üst kurul toplantısından çıkarmıştı.