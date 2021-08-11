https://tr.sputniknews.com/20210811/rtuk-baskani-sahin-hakkinda-basin-hurriyetini-engellemek-ve-gorevi-kotuye-kullanmaktan-suc-duyurusu-1047945298.html

RTÜK Başkanı Şahin hakkında basın hürriyetini engellemek ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

RTÜK Başkanı Şahin hakkında basın hürriyetini engellemek ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T19:33+0300

2021-08-11T19:33+0300

2021-08-11T19:35+0300

politika

rtük

aytun çıray

ebubekir şahin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/1043087011_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5b29a5e6904121e7f46f7bf53669d2c5.jpg

İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:"RTÜK Başkanı hakkında yangın haberlerine müdahalesi nedeniyle, ‘Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj, görevi kötüye kullanma’ suçlarından Avukatım Murat Ergün’le kamu davası açılması İçin başvurduk. RTÜK üyesi İlhan Taşçı’yı toplantıya almayarak beni haklı çıkardı."Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili yayınlar nedeniyle 6 kanala toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza vermiş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'yı sosyal medya hesaplarında "ihsas-ı rey"de bulunduğu gerekçesiyle üst kurul toplantısından çıkarmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rtük, aytun çıray, ebubekir şahin