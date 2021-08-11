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RTÜK Başkanı Şahin hakkında basın hürriyetini engellemek ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu
RTÜK Başkanı Şahin hakkında basın hürriyetini engellemek ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T19:33+0300
2021-08-11T19:35+0300
politika
rtük
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İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:"RTÜK Başkanı hakkında yangın haberlerine müdahalesi nedeniyle, ‘Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj, görevi kötüye kullanma’ suçlarından Avukatım Murat Ergün’le kamu davası açılması İçin başvurduk. RTÜK üyesi İlhan Taşçı’yı toplantıya almayarak beni haklı çıkardı."Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili yayınlar nedeniyle 6 kanala toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza vermiş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'yı sosyal medya hesaplarında "ihsas-ı rey"de bulunduğu gerekçesiyle üst kurul toplantısından çıkarmıştı.
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rtük, aytun çıray, ebubekir şahin

RTÜK Başkanı Şahin hakkında basın hürriyetini engellemek ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

19:33 11.08.2021 (güncellendi: 19:35 11.08.2021)
© AAEbubekir Şahin
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.
İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"RTÜK Başkanı hakkında yangın haberlerine müdahalesi nedeniyle, ‘Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj, görevi kötüye kullanma’ suçlarından Avukatım Murat Ergün’le kamu davası açılması İçin başvurduk. RTÜK üyesi İlhan Taşçı’yı toplantıya almayarak beni haklı çıkardı."
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili yayınlar nedeniyle 6 kanala toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza vermiş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'yı sosyal medya hesaplarında "ihsas-ı rey"de bulunduğu gerekçesiyle üst kurul toplantısından çıkarmıştı.
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