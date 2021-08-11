https://tr.sputniknews.com/20210811/rusya-ve-japonya-disisleri-bakanlari-baris-anlasmasini-konustu---1047939428.html

Rusya ve Japonya dışişleri bakanları barış anlaşmasını konuştu

Rusya ve Japonya dışişleri bakanları barış anlaşmasını konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar görüşmede karşılıklı barış... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T16:49+0300

2021-08-11T16:49+0300

2021-08-11T16:49+0300

savunma

rusya

sergey lavrov

japonya

kuril

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Toşimitsu telefonla görüştü. Bakanlar görüşme sırasında ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkiler de dahil olmak üzere liderlerin karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi bakımından vardıkları anlaşmaların uygulanması olasılıklarını konuştu. Görüşme sırasında Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi’nde hijrojen enerjisi alanındaki ortak projelerin uygulanmasına, güney Kuril Adaları’nda ortak ekonomik faaliyet planlarına dikkat verildi. Taraflar ikili temaslar, Ticari-Ekonomik İşbirliği Hükümetlerarası Komisyonu’nun bir sonraki toplantısı ve Rusya-Japonya bölgelerarası paylaşım yılı açılış törenini de ele aldı. Görüşme Japonya tarafının girişimiyle başlatıldı. Kuril Adaları ve imzalanmayan barış anlaşması Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti. Japonya, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolü altına aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı. 1956’da Sovyetler Birliği ve Japonya, Moskova’nın barış anlaşmasının sonuçlanmasından sonra Habomai ve Şikotan’ın devredilmesi olasılığını gözden geçirmeyi kabul ettiği Ortak Deklarasyonu imzalamıştı, ancak sonraki görüşmelerde bu yönde ilerleme sağlanamamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210809/rusya-kuril-adalarinda-51-yeni-askeri-bina-insa-edecek-1045199507.html

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