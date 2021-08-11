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https://tr.sputniknews.com/20210811/rusyada-ev-kedisi-ayiyi-savusturdu-1047945596.html
Rusya'da ev kedisi, ayıyı savuşturdu
Rusya'da ev kedisi, ayıyı savuşturdu
Rusya'ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde pikniğe giden bir ailenin yanına yemek yedikleri sırada bir ayı geldi. Ailenin yanında getirdiği Vasya adlı kedi... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T19:48+0300
2021-08-11T19:48+0300
2021-08-11T19:48+0300
video
rusya
kedi
yakutistan
ayı
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Yaptığı hamlelerle kediyi alt edemeyen ayı, piknik alanından uzaklaştı. Kedinin ayıya kafa tutma anları, kameraya yansıdı:
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video, rusya, kedi, yakutistan, ayı
Rusya'da ev kedisi, ayıyı savuşturdu
Rusya'ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde pikniğe giden bir ailenin yanına yemek yedikleri sırada bir ayı geldi. Ailenin yanında getirdiği Vasya adlı kedi, ayının karşısına geçerek sahiplerini korumaya çalıştı.
Yaptığı hamlelerle kediyi alt edemeyen ayı, piknik alanından uzaklaştı. Kedinin ayıya kafa tutma anları, kameraya yansıdı: