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    • Rusya-İspanya karşılaşmasını cep telefonundan izleyen Rus balerinler
      Son güncelleme: 17:21 03.07.2018
      17:21 03.07.2018

      Bolşoy Tiyatrosu'nun balerini taraftarlara bale yaptırdı

      FIFA 2018 Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya'nın, haftasonu İspanya'yı mağlup edip çeyrek finale yükseldiği maçı ülkenin dört bir yanında büyük küçük herkes izledi. Bolşoy Tiyatrosu'ndan bir balerin de maçtan sonra tiyatronun önünde taraftarlara bale figürleri gösterdi.

    • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov-Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
      Son güncelleme: 17:13 31.05.2018
      17:13 31.05.2018

      Lavrov, Kim'e ‘gizli eşya kutusu' hediye etti

      Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pyeongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile görüştü. Lavrov, Kim'e üzerinde bir çizim olan ve kilitlenebilen ahşap bir kutu hediye etti. Lavrov "Bu kutuya gizli şeyler saklayabilirsiniz" ifadesini kullandı.

    • 2018 FIFA Dünya Kupası için hazırlanan İran halıları görücüye çıktı
      Son güncelleme: 17:55 23.05.2018
      17:55 23.05.2018

      2018 FIFA Dünya Kupası için hazırlanan İran halıları görücüye çıktı

      Dünyaca ünlü İran halıları, 2018 FIFA Dünya Kupası için yeni bir çehreye büründü.

    • video
      Son güncelleme: 15:49 11.05.2018
      15:49 11.05.2018

      Selanik’te sel felaketi

      Yunanistan'ın Selanik kentinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağış şiddetli sele neden oldu. Şehir genelinde elektrik kesintilerine yol açan selde bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

    • Vladimir Putin
      Son güncelleme: 17:04 07.05.2018
      17:04 07.05.2018

      Putin'in yemin töreninden görüntüler

      Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında düzenlenen seçimlerde elde ettiği zaferin ardından bugün dördüncü dönemi için yemin ederek 6 yıllık görev süresine başlayacak.

    • video
      Son güncelleme: 13:29 04.05.2018
      13:29 04.05.2018

      Dünyanın en büyük aktif yanardağının lav püskürtme anları görüntülendi

      Hint Okyanusu'ndaki Fransız adası Saint Denis de la Reunion'da bulunan ve dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Piton de la Fournaise, lav ve duman püskürtmeye devam ediyor. Bu yıl ilk kez 3 Nisan'da patlamaların yaşandığı yanardağın 27 Nisan’ı 28 Nisan’a bağlayan gece yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.

    • Ay yakınından geçen cisimler tartışma yarattı
      Son güncelleme: 11:00 29.04.2018
      11:00 29.04.2018

      Ay yakınından geçen cisimler tartışma yarattı

      Ay yakınından geçen menşei belirsiz cisimler bir amatör astronomun kamerasına yakalandı.

    • FIFA 2018 Dünya Kupası’nı ağırlayacak Rusya’da Profesyonel Futbol Ligi kapsamında oynanacak Maşuk-KMV ile Anguşt takımları arasındaki maçı, Tim isimli bir ayı başlattı.
      Son güncelleme: 17:01 17.04.2018
      17:01 17.04.2018

      Rusya'da futbol maçını ayı ‘Tim' başlattı

      FIFA 2018 Dünya Kupası'nı ağırlayacak Rusya'da Profesyonel Futbol Ligi kapsamında oynanacak Maşuk-KMV ile Anguşt takımları arasındaki maçı, Tim isimli bir ayı başlattı.

    • Yere birkaç metre kala uçağın motorunu yeniden çalıştırmayı başardı
      Son güncelleme: 03:04 23.03.2018
      03:04 23.03.2018

      Yere birkaç metre kala uçağın motorunu yeniden çalıştırmayı başardı

      ABD’li pilot Chad Barber, uçak havadayken duran motoru ancak yere birkaç metre kala çalıştırabildi. Barber, o anın videosunu Youtube’da paylaştı.

    • Gagarin'in doğum günü kutlanıyor
      Son güncelleme: 22:58 09.03.2018
      22:58 09.03.2018

      Uzay çağını başlatan kozmonot Gagarin'in doğum günü

      Uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesinde tur atan ilk insan olarak uzay çağını başlatan Rus kozmonot Yuri Gagarin’in bugün doğum günü kutlanıyor.

    • İngiltere’de fırtınadan sonra 7 bin yıllık orman bulundu
      Son güncelleme: 01:09 07.03.2018
      01:09 07.03.2018

      İngiltere’de fırtınadan sonra 7 bin yıllık orman bulundu

      İngiltere’de son günlerde etkili olan Emma fırtınası sayesinde Redcar kenti sakinleri, 7 bin yıllık taşlaşmış orman gezme fırsatını buldu.

    • Dişi ayı yavrusunu kaplana karşı böyle korudu
      Son güncelleme: 01:10 03.03.2018
      01:10 03.03.2018

      Dişi ayı, kaplana karşı yavrusunu böyle korudu

      Hindistan’da safariye çıkan turistler ayının kaplanla kapışmasını kameraya kaydetti.

    • Çin’de tankerden sızan sıvı gaz alev aldı
      Son güncelleme: 00:51 13.02.2018
      00:51 13.02.2018

      Alev duvarı: Çin’de tankerden sızan sıvı gaz alev aldı

      Çin’de bir yolda tankerden sızan sıvı gazın alev almasıyla çıkan dev yangının videosu sosyal medyada paylaşıldı.

    • ABD’de kilometrelerce uzunlukta bulut kümesi görüldü
      Son güncelleme: 17:11 09.02.2018
      17:11 09.02.2018

      ABD’de kilometrelerce uzunlukta bulut kümesi görüldü

      ABD’nin Virginia eyaletinde, gökyüzünü birkaç kilometre uzunluğunda dev bir bulut kümesi kapladı. Görüntüler, izleyenleri büyüledi.

    • TSK’nın askeri konvoyu Halep’e böyle giriş yaptı
      Son güncelleme: 14:23 06.02.2018
      14:23 06.02.2018

      TSK'nın askeri konvoyu Halep'e böyle giriş yaptı

      Ankara, Rusya ve İran ile Astana'da imzalanan gerilimi azaltma bölgelerine ilişkin anlaşma çerçevesinde TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki en ‘derin' mevzi olduğu belirtilen Halep'in güneybatısına askeri araç konvoyunu gönderdiğini duyurdu. Russia Today (RT) konvoyun bölgeye girdiği anlara ait olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı.

    • ABD’de insansız denizaltı avcısı test edildi
      Son güncelleme: 01:32 02.02.2018
      01:32 02.02.2018

      ABD’de insansız denizaltı avcısı test edildi

      ABD’de, düşmanın denizaltılarını tespit etmek için geliştirilen ACTUV insansız geminin ilk testi yapıldı. Denizüstü dronun testinin videosu, ABD'nin savunma teknolojileri üretmekten sorumlu ajansı DARPA tarafından yayınlandı.

    • CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Maskotu' hediyesi
      Son güncelleme: 18:36 26.01.2018
      18:36 26.01.2018

      CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Maskotu' hediyesi

      CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bakın kalbimiz atıyor. Ne diye atıyor; Afrin için atıyor. Afrin'de askerlerimiz var. Onların başımızın üstüne yeri var. Onlar mücadele ediyorlar -30, -35 derecede. Zor şartlarda mücadele ediyorlar" dedi.

    • Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko’nun Bernese dağ köpeği cinsi, Churcill isimli köpeği ile dans ettiği görüntüler internete yansıdı. Görüntüler, izleyenleri güldürdü.
      Son güncelleme: 15:26 17.01.2018
      15:26 17.01.2018

      Ukrayna başsavcısı köpeği ile dans etti

      Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko’nun Bernese dağ köpeği cinsi, Churcill isimli köpeği ile dans ettiği görüntüler internete yansıdı. Görüntüler, izleyenleri güldürdü.

    • NASA’nın videosu Orion bulutsusuna ‘uçuruyor
      Son güncelleme: 20:10 12.01.2018
      20:10 12.01.2018

      NASA’nın videosu Orion bulutsusuna ‘uçuruyor’

      ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) Dünya’ya en yakın yıldız oluşum bölgesi olan Orion bulutsusunun görüntülerini yayınladı. 3D görüntüler izleyenleri bulutsuda ‘uçurdu.’

    • Brezilya’nın Rondonia eyaletinde bir kadın bowling oynarken gücüne hakim olamadı. Kadının attığı top, labutlar yerine sonuçları gösteren televizyona isabet etti.
      Son güncelleme: 14:35 11.01.2018
      14:35 11.01.2018

      Bowling topu 'hedefi şaşırdı'

      Brezilya’nın Rondonia eyaletinde bir kadın bowling oynarken kendine hakim olamadı. Kadının attığı top, labutlar yerine sonuçları gösteren televizyona isabet etti.

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