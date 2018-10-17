FIFA 2018 Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya'nın, haftasonu İspanya'yı mağlup edip çeyrek finale yükseldiği maçı ülkenin dört bir yanında büyük küçük herkes izledi. Bolşoy Tiyatrosu'ndan bir balerin de maçtan sonra tiyatronun önünde taraftarlara bale figürleri gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pyeongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile görüştü. Lavrov, Kim'e üzerinde bir çizim olan ve kilitlenebilen ahşap bir kutu hediye etti. Lavrov "Bu kutuya gizli şeyler saklayabilirsiniz" ifadesini kullandı.
Dünyaca ünlü İran halıları, 2018 FIFA Dünya Kupası için yeni bir çehreye büründü.
Yunanistan'ın Selanik kentinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağış şiddetli sele neden oldu. Şehir genelinde elektrik kesintilerine yol açan selde bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında düzenlenen seçimlerde elde ettiği zaferin ardından bugün dördüncü dönemi için yemin ederek 6 yıllık görev süresine başlayacak.
Hint Okyanusu'ndaki Fransız adası Saint Denis de la Reunion'da bulunan ve dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Piton de la Fournaise, lav ve duman püskürtmeye devam ediyor. Bu yıl ilk kez 3 Nisan'da patlamaların yaşandığı yanardağın 27 Nisan’ı 28 Nisan’a bağlayan gece yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.
Ay yakınından geçen menşei belirsiz cisimler bir amatör astronomun kamerasına yakalandı.
FIFA 2018 Dünya Kupası'nı ağırlayacak Rusya'da Profesyonel Futbol Ligi kapsamında oynanacak Maşuk-KMV ile Anguşt takımları arasındaki maçı, Tim isimli bir ayı başlattı.
ABD’li pilot Chad Barber, uçak havadayken duran motoru ancak yere birkaç metre kala çalıştırabildi. Barber, o anın videosunu Youtube’da paylaştı.
Uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesinde tur atan ilk insan olarak uzay çağını başlatan Rus kozmonot Yuri Gagarin’in bugün doğum günü kutlanıyor.
İngiltere’de son günlerde etkili olan Emma fırtınası sayesinde Redcar kenti sakinleri, 7 bin yıllık taşlaşmış orman gezme fırsatını buldu.
Hindistan’da safariye çıkan turistler ayının kaplanla kapışmasını kameraya kaydetti.
Çin’de bir yolda tankerden sızan sıvı gazın alev almasıyla çıkan dev yangının videosu sosyal medyada paylaşıldı.
ABD’nin Virginia eyaletinde, gökyüzünü birkaç kilometre uzunluğunda dev bir bulut kümesi kapladı. Görüntüler, izleyenleri büyüledi.
Ankara, Rusya ve İran ile Astana'da imzalanan gerilimi azaltma bölgelerine ilişkin anlaşma çerçevesinde TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki en ‘derin' mevzi olduğu belirtilen Halep'in güneybatısına askeri araç konvoyunu gönderdiğini duyurdu. Russia Today (RT) konvoyun bölgeye girdiği anlara ait olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı.
ABD’de, düşmanın denizaltılarını tespit etmek için geliştirilen ACTUV insansız geminin ilk testi yapıldı. Denizüstü dronun testinin videosu, ABD'nin savunma teknolojileri üretmekten sorumlu ajansı DARPA tarafından yayınlandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bakın kalbimiz atıyor. Ne diye atıyor; Afrin için atıyor. Afrin'de askerlerimiz var. Onların başımızın üstüne yeri var. Onlar mücadele ediyorlar -30, -35 derecede. Zor şartlarda mücadele ediyorlar" dedi.
Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko’nun Bernese dağ köpeği cinsi, Churcill isimli köpeği ile dans ettiği görüntüler internete yansıdı. Görüntüler, izleyenleri güldürdü.
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) Dünya’ya en yakın yıldız oluşum bölgesi olan Orion bulutsusunun görüntülerini yayınladı. 3D görüntüler izleyenleri bulutsuda ‘uçurdu.’
Brezilya’nın Rondonia eyaletinde bir kadın bowling oynarken kendine hakim olamadı. Kadının attığı top, labutlar yerine sonuçları gösteren televizyona isabet etti.