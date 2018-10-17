Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pyeongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile görüştü. Lavrov, Kim'e üzerinde bir çizim olan ve kilitlenebilen ahşap bir kutu hediye etti. Lavrov "Bu kutuya gizli şeyler saklayabilirsiniz" ifadesini kullandı.