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Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısının 80 milyonu geçtiğini duyurdu. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T14:48+0300
2021-08-11T14:48+0300
2021-08-11T15:08+0300
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs
türkiye
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Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısını açıkladı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti" dedi.
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sağlık bakanlığı, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı, türkiye
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti 14:48 11.08.2021 (güncellendi: 15:08 11.08.2021)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısının 80 milyonu geçtiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda
"Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti" dedi.