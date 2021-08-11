Siberay: Dezenformasyona alet olmayın

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Siberay'ın resmi sosyal medya hesaplarında algı ve dezenformasyon maksatlı içeriklere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.Paylaşımda "Aslından saptırılmış görseller içeren ve provokasyon amaçlı olduğu değerlendirilen paylaşımlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Dezenformasyona alet olmayın" ifadesine yer verildi.
Siberay, Antalya'da bir plajda çekildiği ileri sürülen görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Aslından saptırılmış görseller içeren ve provokasyon amaçlı olduğu değerlendirilen paylaşımlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır" dendi.
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Siberay'ın resmi sosyal medya hesaplarında algı ve dezenformasyon maksatlı içeriklere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
Paylaşımda "Aslından saptırılmış görseller içeren ve provokasyon amaçlı olduğu değerlendirilen paylaşımlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Dezenformasyona alet olmayın" ifadesine yer verildi.