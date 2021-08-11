https://tr.sputniknews.com/20210811/siberay-dezenformasyona-alet-olmayin-1047929949.html

Siberay: Dezenformasyona alet olmayın

Siberay: Dezenformasyona alet olmayın

Siberay, Antalya'da bir plajda çekildiği ileri sürülen görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Aslından saptırılmış görseller içeren ve provokasyon... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T15:35+0300

2021-08-11T15:35+0300

2021-08-11T15:35+0300

afganistan

siberay

sosyal medya

dezenformasyon

bayrak

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İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Siberay'ın resmi sosyal medya hesaplarında algı ve dezenformasyon maksatlı içeriklere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.Paylaşımda "Aslından saptırılmış görseller içeren ve provokasyon amaçlı olduğu değerlendirilen paylaşımlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Dezenformasyona alet olmayın" ifadesine yer verildi.

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afganistan, siberay, sosyal medya, dezenformasyon, bayrak