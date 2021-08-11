Yavaş: Akşener’e Sivas’ta düzenlenen çirkin ve provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik saldırı girişimi hakkında kişisel Twitter hesabında değerlendirmede bulundu.Yavaş, "İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e Sivas’ta düzenlenen çirkin ve provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum. Doğruluktan, dürüstlükten, hukuktan ve adaletten ayrılmadan birlikte başaracağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e Sivas’ta düzenlenen çirkin ve provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik saldırı girişimi hakkında kişisel Twitter hesabında değerlendirmede bulundu.
Yavaş, "İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e Sivas’ta düzenlenen çirkin ve provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum. Doğruluktan, dürüstlükten, hukuktan ve adaletten ayrılmadan birlikte başaracağız" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e Sivas’ta düzenlenen çirkin ve provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum.
Doğruluktan, dürüstlükten, hukuktan ve adaletten ayrılmadan birlikte başaracağız.