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Yunan bakan, yangınlarla mücadelede başarısızlık sorusu karşısında gözyaşları içinde özür diledi
Yunan bakan, yangınlarla mücadelede başarısızlık sorusu karşısında gözyaşları içinde özür diledi
Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, gazetecilerin yangınlarla mücadelede yaşanan başarısızlığa ilişkin sorusu... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T15:05+0300
2021-08-11T15:17+0300
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ülke genelinde devam eden yangınlarla mücadelede yaşanan başarısızlıktan dolayı halktan özür dileyip ve hataların tespit edilerek düzeltileceğine söz vermesinin ardından bir açıklama da Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'dan geldi. Eğriboz Adası'ndaki yangınlara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Hardalias, gazetecilerin yangınlarla mücadelede hükümetin yetersiz kaldığına ilişkin sorularını yanıtlarken gözyaşlarını tutamadı. Hardalias, "İstifam başbakanın çekmecesinde" dedi. Yerel gazete Star.gr'nin yayınladığı görüntülerde, kaybedilen her canın 'kalplere darbe vurduğunu' söyleyen Hardalias'ın halktan özür dilerken ağladığı görüldü. Hardalias, "Kaybedilen her ev hepimiz için bir trajedidir. Ama bildiğim tek şey, son günlerde bu savaşın şiddetlendiği ve günler boyunca hepimiz uykusuz kaldığı" dedi. Temmuz ayının sonundan bu yana, Yunanistan genelinde güçlü rüzgarlar ve sıcak hava dalgasının körüklediği 580'den fazla yangın çıktı. Yunanistan'ın en büyük ikinci adası Eğriboz'da ise alevlerle mücadele devam ediyor. Adada yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken, 10 de kişi hayatını kaybetti. İki gün önce de Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın yangınla müdahalesindeki başarısızlıkların tespit edileceğini, sorumluların hesap vereceğini ve yangından etkilenenlere tazminat ödeneceğini belirtmişti. Yangınlarda zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması ve yardım edilmesi için 500 milyon euro'luk ek bütçeyi onayladığını duyuran ve özür dileyen Miçokatakis, son birkaç gün içinde 63 organize tahliyenin gerçekleştiğini, ülkenin dört bir yanında 586 yangın çıktığını ve devam eden sıcak hava dalgasının durumu daha da kötüleştirdiğini açıklamıştı.
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Yunan bakan, yangınlarla mücadelede başarısızlık sorusu karşısında gözyaşları içinde özür diledi

15:05 11.08.2021 (güncellendi: 15:17 11.08.2021)
© Fotoğraf : YouTube/ScreenshootYunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias
Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© Fotoğraf : YouTube/Screenshoot
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Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, gazetecilerin yangınlarla mücadelede yaşanan başarısızlığa ilişkin sorusu karşısında, istifa talebinde bulunduğunu söyledi ve özür dileyerek gözyaşlarına boğuldu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ülke genelinde devam eden yangınlarla mücadelede yaşanan başarısızlıktan dolayı halktan özür dileyip ve hataların tespit edilerek düzeltileceğine söz vermesinin ardından bir açıklama da Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'dan geldi.
Eğriboz Adası'ndaki yangınlara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Hardalias, gazetecilerin yangınlarla mücadelede hükümetin yetersiz kaldığına ilişkin sorularını yanıtlarken gözyaşlarını tutamadı. Hardalias, "İstifam başbakanın çekmecesinde" dedi.
Yerel gazete Star.gr'nin yayınladığı görüntülerde, kaybedilen her canın 'kalplere darbe vurduğunu' söyleyen Hardalias'ın halktan özür dilerken ağladığı görüldü.
Hardalias, "Kaybedilen her ev hepimiz için bir trajedidir. Ama bildiğim tek şey, son günlerde bu savaşın şiddetlendiği ve günler boyunca hepimiz uykusuz kaldığı" dedi.
Temmuz ayının sonundan bu yana, Yunanistan genelinde güçlü rüzgarlar ve sıcak hava dalgasının körüklediği 580'den fazla yangın çıktı. Yunanistan'ın en büyük ikinci adası Eğriboz'da ise alevlerle mücadele devam ediyor. Adada yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken, 10 de kişi hayatını kaybetti.
İki gün önce de Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın yangınla müdahalesindeki başarısızlıkların tespit edileceğini, sorumluların hesap vereceğini ve yangından etkilenenlere tazminat ödeneceğini belirtmişti. Yangınlarda zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması ve yardım edilmesi için 500 milyon euro'luk ek bütçeyi onayladığını duyuran ve özür dileyen Miçokatakis, son birkaç gün içinde 63 organize tahliyenin gerçekleştiğini, ülkenin dört bir yanında 586 yangın çıktığını ve devam eden sıcak hava dalgasının durumu daha da kötüleştirdiğini açıklamıştı.
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