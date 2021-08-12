Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı

"Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Erdoğan’ın konuşmasının özünü 20. yıl vurgusu oluşturacak. Ama sakın bunu AK Parti’nin geçmiş 20 yılını özetleyen bir konuşma olarak düşünmeyin. Geçmişi hatırlatacak ama geçmişe takılmayacak. 20 yıldır iktidarda olan, kurumsallaşmış bir siyasi parti olarak esas bundan sonrasına ilişkin mesajlar verecek. Erdoğan hiçbir zaman geçmişe takılıp kalmadı. Yüzü her zaman geleceğe dönük oldu. AK Parti’yi de, “Kökü mazide gözü atide” olan bir siyasi hareket olarak yapılandırdı."