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Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin 20. yılını 14 Ağustos Cumartesi Günü kutlayacaklarını hatırlatarak, "Erdoğan büyük lider. Türk... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T08:53+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
abdülkadir selvi
hürriyet
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan’ın 20. yıl mesajları ne olacak?" başlıklı yazısında, AK Parti'nin 14 Ağustos Cumartesi günü 20. kuruluş yıldönümünü kutlayacağını hatırlattı."AK Parti ülkeye hizmette geçen bir 20 yılı geride bırakıyor" ifadelerini kullanan Selvi, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:Cumartesi günü gerçekleştirecek etkinliklere dair bilgi paylaşan Selvi şu ifadeleri kullandı:"20. yıl için, 'Daima yeni, daima genç' sloganı seçildi" bilgisini de aktaran Selvi, "AK Parti geçmişi hiçbir zaman unutmadı. Ama geçmişe saplanıp kalmadı da. Geçmişin birikimi ile geleceğe yürümeyi tercih etti" dedi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, abdülkadir selvi, hürriyet

Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı

08:53 12.08.2021 (güncellendi: 08:55 12.08.2021)
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin 20. yılını 14 Ağustos Cumartesi Günü kutlayacaklarını hatırlatarak, "Erdoğan büyük lider. Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı. Sadece AK Parti’nin kapatılmasını önlemedi, parti kapatmayı zorlaştırarak Türkiye’yi siyasi parti mezarlığı olmaktan çıkardı" ifadelerini kullandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan’ın 20. yıl mesajları ne olacak?" başlıklı yazısında, AK Parti'nin 14 Ağustos Cumartesi günü 20. kuruluş yıldönümünü kutlayacağını hatırlattı.
"AK Parti ülkeye hizmette geçen bir 20 yılı geride bırakıyor" ifadelerini kullanan Selvi, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Erdoğan’ın konuşmasının özünü 20. yıl vurgusu oluşturacak. Ama sakın bunu AK Parti’nin geçmiş 20 yılını özetleyen bir konuşma olarak düşünmeyin. Geçmişi hatırlatacak ama geçmişe takılmayacak. 20 yıldır iktidarda olan, kurumsallaşmış bir siyasi parti olarak esas bundan sonrasına ilişkin mesajlar verecek. Erdoğan hiçbir zaman geçmişe takılıp kalmadı. Yüzü her zaman geleceğe dönük oldu. AK Parti’yi de, “Kökü mazide gözü atide” olan bir siyasi hareket olarak yapılandırdı."
Cumartesi günü gerçekleştirecek etkinliklere dair bilgi paylaşan Selvi şu ifadeleri kullandı:
1.
"Her ilde en genç mahalle başkanı konuşacak.
2.
Her ilde kadın kollarında en uzun süre görev yapmış olan bir kadın temsilci konuşacak.
3.
Her il teşkilatının kuruluşunda görev almış tecrübeli bir isim konuşacak.
"20. yıl için, 'Daima yeni, daima genç' sloganı seçildi" bilgisini de aktaran Selvi, "AK Parti geçmişi hiçbir zaman unutmadı. Ama geçmişe saplanıp kalmadı da. Geçmişin birikimi ile geleceğe yürümeyi tercih etti" dedi.
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