Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210812/afganistanda-herat-vilayetinin-merkezi-talibanin-kontrolune-gecti-1047982161.html
Afganistan'da Herat vilayetinin merkezi Taliban’ın kontrolüne geçti
Afganistan'da Herat vilayetinin merkezi Taliban’ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T22:43+0300
2021-08-12T22:43+0300
2021-08-12T22:43+0300
dünya
afganistan
taliban
herat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047941464_0:0:1046:588_1920x0_80_0_0_ca54713eb039b3fb240eeac71f2b5ff9.jpg
Afgan yetkililer, ülkenin üçüncü büyük kenti Herat'ın valiliği ve emniyet müdürlüğünün Taliban'ın eline geçtiğini duyurdu.Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Herat ile 11'e yükseldi.Ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne vilayet merkezinde kontrol bu sabah Taliban’ın eline geçmişti.Kuzeydoğudaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri de dün Taliban’ın kontrolüne geçmişti.Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.
afganistan
herat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047941464_124:0:908:588_1920x0_80_0_0_8fde29a9fd9546bd6c186f65f8470a3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, taliban, herat
Afganistan'da Herat vilayetinin merkezi Taliban’ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.
Afgan yetkililer, ülkenin üçüncü büyük kenti Herat'ın valiliği ve emniyet müdürlüğünün Taliban'ın eline geçtiğini duyurdu.
Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Herat ile 11'e yükseldi.
Ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne vilayet merkezinde kontrol bu sabah Taliban’ın eline geçmişti.
Kuzeydoğudaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri de dün Taliban’ın kontrolüne geçmişti.
Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.