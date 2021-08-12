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Beyoğlu'nda kafede oturan 1'i kadın 2 kişiye silahlı saldırı
Beyoğlu'nda kafede oturan 1'i kadın 2 kişiye silahlı saldırı
İstanbul Beyoğlu'nda bir kafede oturan 2 kişiye, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu bir kadın yaralandı. Polis... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T06:22+0300
2021-08-12T06:22+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
kadın
kafe
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İstanbul Beyoğlu'na bağlı Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi'nde, saat 01.00 sıralarında, yaşanan olayda, iddiaya göre, kafenin karşı kaldırımına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kafede oturan biri kadın 2 kişiye silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu ismi öğrenilemeyen bir kadın kalçasından yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, saldırının yaşandığı noktada üç adet boş kovan bulundu. İncelemeler sırasında, kafenin yanında bulunan dükkanın kepengine mermi isabet ettiği görüldü. Ayrıca kafenin ön kısmında bulunan dondurma dolabında da mermi izlerine rastlandı.Polis ekipleri silahlı saldırıyı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
türkiye
istanbul
beyoğlu
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istanbul, beyoğlu, kadın, kafe

Beyoğlu'nda kafede oturan 1'i kadın 2 kişiye silahlı saldırı

06:22 12.08.2021
© DHABeyoğlu'nda kafede oturan 1'i kadın 2 kişiye silahlı saldırı
Beyoğlu'nda kafede oturan 1'i kadın 2 kişiye silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© DHA
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İstanbul Beyoğlu'nda bir kafede oturan 2 kişiye, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu bir kadın yaralandı. Polis, saldırıyı yapan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Beyoğlu'na bağlı Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi'nde, saat 01.00 sıralarında, yaşanan olayda, iddiaya göre, kafenin karşı kaldırımına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kafede oturan biri kadın 2 kişiye silahla ateş açtı.
Silahlı saldırı sonucu ismi öğrenilemeyen bir kadın kalçasından yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, saldırının yaşandığı noktada üç adet boş kovan bulundu. İncelemeler sırasında, kafenin yanında bulunan dükkanın kepengine mermi isabet ettiği görüldü. Ayrıca kafenin ön kısmında bulunan dondurma dolabında da mermi izlerine rastlandı.
Polis ekipleri silahlı saldırıyı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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