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https://tr.sputniknews.com/20210812/cumhuriyetci-senator-graham-biden-iraktan-hic-ders-almadi-afganistanda-henuz-en-kotusu-yasanmadi-1047983267.html
Cumhuriyetçi Senatör Graham: Biden Irak'tan hiç ders almadı, Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı
Cumhuriyetçi Senatör Graham: Biden Irak'tan hiç ders almadı, Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararını, "Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak IŞİD ve... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T23:26+0300
2021-08-12T23:26+0300
dünya
abd
afganistan
joe biden
lindsey graham
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Senatör Graham, ABD'nin Afganistan'dan askeri birliklerini çekme ve Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelinin büyük kısmını tahliye etmeye yönelik kararının ardından Twitter hesabından Biden yönetimine eleştiriler yöneltti.Graham, "Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak IŞİD ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor. Amerika, dünya genelinde güvenilmez bir müttefik olarak algılanıyor. Rusya, İran ve Çin, bölgede gücünü artıracak." ifadelerini kullandı.Tüm yaşananlardan, 'askeri danışmanlarını dinlemeyen' ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Graham, "Başkan Biden anlaşılan Irak'tan hiç ders almadı. Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı." değerlendirmesinde bulundu.
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abd, afganistan, joe biden, lindsey graham

Cumhuriyetçi Senatör Graham: Biden Irak'tan hiç ders almadı, Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı

23:26 12.08.2021
© REUTERS / Jonathan ErnstLindsey Graham
Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararını, "Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak IŞİD ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor. Başkan Biden anlaşılan Irak'tan hiç ders almadı. Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı" sözleriyle eleştirdi.
Senatör Graham, ABD'nin Afganistan'dan askeri birliklerini çekme ve Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelinin büyük kısmını tahliye etmeye yönelik kararının ardından Twitter hesabından Biden yönetimine eleştiriler yöneltti.
Graham, "Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak IŞİD ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor. Amerika, dünya genelinde güvenilmez bir müttefik olarak algılanıyor. Rusya, İran ve Çin, bölgede gücünü artıracak." ifadelerini kullandı.
Tüm yaşananlardan, 'askeri danışmanlarını dinlemeyen' ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Graham, "Başkan Biden anlaşılan Irak'tan hiç ders almadı. Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı." değerlendirmesinde bulundu.
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