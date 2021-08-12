https://tr.sputniknews.com/20210812/cumhuriyetci-senator-graham-biden-iraktan-hic-ders-almadi-afganistanda-henuz-en-kotusu-yasanmadi-1047983267.html

Cumhuriyetçi Senatör Graham: Biden Irak'tan hiç ders almadı, Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı

Cumhuriyetçi Senatör Graham: Biden Irak'tan hiç ders almadı, Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararını, "Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak IŞİD ve... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T23:26+0300

2021-08-12T23:26+0300

2021-08-12T23:26+0300

dünya

abd

afganistan

joe biden

lindsey graham

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Senatör Graham, ABD'nin Afganistan'dan askeri birliklerini çekme ve Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelinin büyük kısmını tahliye etmeye yönelik kararının ardından Twitter hesabından Biden yönetimine eleştiriler yöneltti.Graham, "Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak IŞİD ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor. Amerika, dünya genelinde güvenilmez bir müttefik olarak algılanıyor. Rusya, İran ve Çin, bölgede gücünü artıracak." ifadelerini kullandı.Tüm yaşananlardan, 'askeri danışmanlarını dinlemeyen' ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Graham, "Başkan Biden anlaşılan Irak'tan hiç ders almadı. Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı." değerlendirmesinde bulundu.

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abd, afganistan, joe biden, lindsey graham