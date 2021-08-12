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https://tr.sputniknews.com/20210812/gagarin-anitinin-coplukte-bulunmasi-rusya-halkini-kizdirdi-tarihimize-saygisizlik-1047970709.html
Gagarin anıtının çöplükte bulunması Rusya halkını kızdırdı: Tarihimize saygısızlık
Gagarin anıtının çöplükte bulunması Rusya halkını kızdırdı: Tarihimize saygısızlık
Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Sahalin bölgesi yetkililerinden uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin’in tasvir edildiği rölyefin çöpte... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T15:35+0300
2021-08-12T15:35+0300
dünya
rusya
uzay
sahalin
yuri gagarin
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Telegram’dan açıklama yapan Rogozin, uzaya çıkan ilk insan ve Rusların çok değer verdiği bir isim olan Gagarin’in anıtının Sahalin bölgesinde çöpte bulunmasıyla ilgili durumun çözüme kavuşturulması çağrısı yaptı.Rogozin, “Roscosmos olarak Sahalin yetkililerinden konuyla ilgili açıklama talep edip anıtın restore edilmesini isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.Anıt Sahalin bölgesindeki küçük bir liman kasabası olan Nevelsk’teki bir nehrin kıyısında, moloz ve çöp yığını arasında bulundu. 2007’de yerleşim biriminin girişine dikilen anıtın, yerine benzin istasyonu yapılacağı için kaldırdığı belirtiliyor.Tamir edilecekOlayın tepki çekmesinin ardından Sahalin Bölge Valisi Valeriy Limarenko, anıtın tamir edilip Nevelsk’te seçkin bir yere dikilmesini istedi.Limarenko, “Bu ülkemizin tarihi ve şanlı geçmişine karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Gagarin rölyefi en kısa zamanda restore edilmeli, 1 Eylül itibarıyla da kent merkezinde seçkin bir yerde olmalı” dedi.Bölge başkanı Aleksey Şabelnik de anıtın çok kötü durumda olması ve artık restore edilemez durumda olması gerekçesiyle kaldırıldığını belirtti.Şabelnik, “Geçen yıl Gagarin’in adını taşıyan yeni bir meydan ile kendisine ithafen yeni bir kompozisyonun açılışını yaptık. Eskisi söküldü, ancak neden orada olduğunu öğrenmem gerekiyor” ifadelerini kullandı.Bu yıl Gagarin’in insanlık için uzay çağını başlatmasının 60. yıldönümü. Gagarin Rusya’da başarının sembolü, ulusal onur kaynağı ve kahraman olarak görülüyor. Nitekim Gagarin’in uzaya çıktığı gün olan 12 Nisan 1961, Rusya’da her yıl Kozmonot Günü olarak kutlanıyor ve başarısının namına ülkenin dört bir yanında halk anıtlara çiçek bırakıyor.
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Gagarin anıtının çöplükte bulunması Rusya halkını kızdırdı: Tarihimize saygısızlık

15:35 12.08.2021
© SputnikGagarin anıtı
Gagarin anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© Sputnik
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Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Sahalin bölgesi yetkililerinden uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin’in tasvir edildiği rölyefin çöpte bulunmasıyla ilgili açıklama talep etti. Anıtın çöpte olması Rusya tarihine karşı saygısızlık olarak görüldü.
Telegram’dan açıklama yapan Rogozin, uzaya çıkan ilk insan ve Rusların çok değer verdiği bir isim olan Gagarin’in anıtının Sahalin bölgesinde çöpte bulunmasıyla ilgili durumun çözüme kavuşturulması çağrısı yaptı.
Rogozin, “Roscosmos olarak Sahalin yetkililerinden konuyla ilgili açıklama talep edip anıtın restore edilmesini isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Anıt Sahalin bölgesindeki küçük bir liman kasabası olan Nevelsk’teki bir nehrin kıyısında, moloz ve çöp yığını arasında bulundu. 2007’de yerleşim biriminin girişine dikilen anıtın, yerine benzin istasyonu yapılacağı için kaldırdığı belirtiliyor.

Tamir edilecek

Olayın tepki çekmesinin ardından Sahalin Bölge Valisi Valeriy Limarenko, anıtın tamir edilip Nevelsk’te seçkin bir yere dikilmesini istedi.
Limarenko, “Bu ülkemizin tarihi ve şanlı geçmişine karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Gagarin rölyefi en kısa zamanda restore edilmeli, 1 Eylül itibarıyla da kent merkezinde seçkin bir yerde olmalı” dedi.
Bölge başkanı Aleksey Şabelnik de anıtın çok kötü durumda olması ve artık restore edilemez durumda olması gerekçesiyle kaldırıldığını belirtti.
Şabelnik, “Geçen yıl Gagarin’in adını taşıyan yeni bir meydan ile kendisine ithafen yeni bir kompozisyonun açılışını yaptık. Eskisi söküldü, ancak neden orada olduğunu öğrenmem gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bu yıl Gagarin’in insanlık için uzay çağını başlatmasının 60. yıldönümü. Gagarin Rusya’da başarının sembolü, ulusal onur kaynağı ve kahraman olarak görülüyor. Nitekim Gagarin’in uzaya çıktığı gün olan 12 Nisan 1961, Rusya’da her yıl Kozmonot Günü olarak kutlanıyor ve başarısının namına ülkenin dört bir yanında halk anıtlara çiçek bırakıyor.
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