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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20210812/guney-kore-ve-turkiye-2-milyar-dolarlik-swap-anlasmasi-imzaladi-1047959124.html
Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile 2 milyar dolar değerinde swap anlaşması yapıldığı belirtildi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T08:14+0300
2021-08-12T08:14+0300
2021-08-12T08:38+0300
ekonomi
türkiye
güney kore
anlaşma
swap işlemleri
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Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile swap anlaşması imzalandığını açıkladı.Banka'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kore Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün hemen gerçerli olmak üzere Kore Wonu-Türk Lirası Swap anlaşması imzaladı.Swap anlaşaması, iki merkez bankası arasında, 2.3 trilyon Güney Kore Wonu veya 17.5 milyar Türk Lirası'na kadar yerel para birimleriyle takas yapma imkanı tanıyor.Geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıldır ve iki taraf arasında karşılıklı anlaşma ile uzatılabilir."Söz konusu miktar, yaklaşık 2 milyar dolara denk geliyor.
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türkiye, güney kore, anlaşma, swap işlemleri
Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması 08:14 12.08.2021 (güncellendi: 08:38 12.08.2021)
Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile 2 milyar dolar değerinde swap anlaşması yapıldığı belirtildi.
Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile swap anlaşması imzalandığını açıkladı.
Banka'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kore Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün hemen gerçerli olmak üzere Kore Wonu-Türk Lirası Swap anlaşması imzaladı. Swap anlaşaması, iki merkez bankası arasında, 2.3 trilyon Güney Kore Wonu veya 17.5 milyar Türk Lirası'na kadar yerel para birimleriyle takas yapma imkanı tanıyor. Geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıldır ve iki taraf arasında karşılıklı anlaşma ile uzatılabilir."
Söz konusu miktar, yaklaşık 2 milyar dolara denk geliyor.