https://tr.sputniknews.com/20210812/guney-kore-ve-turkiye-2-milyar-dolarlik-swap-anlasmasi-imzaladi-1047959124.html

Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması

Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması

Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile 2 milyar dolar değerinde swap anlaşması yapıldığı belirtildi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T08:14+0300

2021-08-12T08:14+0300

2021-08-12T08:38+0300

ekonomi

türkiye

güney kore

anlaşma

swap işlemleri

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Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile swap anlaşması imzalandığını açıkladı.Banka'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kore Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün hemen gerçerli olmak üzere Kore Wonu-Türk Lirası Swap anlaşması imzaladı.Swap anlaşaması, iki merkez bankası arasında, 2.3 trilyon Güney Kore Wonu veya 17.5 milyar Türk Lirası'na kadar yerel para birimleriyle takas yapma imkanı tanıyor.Geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıldır ve iki taraf arasında karşılıklı anlaşma ile uzatılabilir."Söz konusu miktar, yaklaşık 2 milyar dolara denk geliyor.

güney kore

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türkiye, güney kore, anlaşma, swap işlemleri