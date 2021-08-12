Güney Kore'deki seks skandalı: Seungri'ye 3 yıl hapis cezası

Big Bang grubunun üyesi olan ama skandalın patlak vermesiyle eğlence dünyasına veda ettiğini açıklayıp askere giden Seungri, gece kulüpleri ve diğer işletmeleri için potansiyel yatırımcılara fuhuş konusunda aracılık yapmak ve Las Vegas'ta yasadışı kumar dahil kendisine yöneltilen dokuz suçun dokuzundan da suçlu bulundu. Asıl adı Lee Seung-hyun olan Seungri'ye 3 yıl hapis cezası verildi. AFP'nin haberine göre yargıç Hwang Min-je, "Kadınlara seks için ödeme yapıldığından haberdar olmadığına inanmak zor. Görünüşe göre sistematik fuhuş suçu işledi" dedi. Yaşam tarzı ve görünüşü, F. Scott Fitzgerald'ın Muhteşem Gatsby (The Great Gatsby) adlı kitabının baş kahramanı olan Jay Gatsby karakterininkine benzetildiği için 'Muhteşem Seungri' olarak da anılan 31 yaşındaki Seungri'ye verilen karar sosyal medya kullanıcıları tarafından az bulundu. Askerde olduğu için davası askeri mahkemede görülen Seungri, daha önceki duruşmalarda suçlamaları reddetmiş, fuhuştan ortağının sorumlu olduğunu ve kumar için ABD'ye gitmediğini savunmuştu.
Güney Kore'de iki yıl önce ortaya çıkan seks ve rüşvet skandalının en kilit isimlerinden biri hakkında karar çıktı.
Big Bang grubunun üyesi olan ama skandalın patlak vermesiyle eğlence dünyasına veda ettiğini açıklayıp askere giden Seungri, gece kulüpleri ve diğer işletmeleri için potansiyel yatırımcılara fuhuş konusunda aracılık yapmak ve Las Vegas'ta yasadışı kumar dahil kendisine yöneltilen dokuz suçun dokuzundan da suçlu bulundu.
Asıl adı Lee Seung-hyun olan Seungri'ye 3 yıl hapis cezası verildi. AFP'nin haberine göre yargıç Hwang Min-je, "Kadınlara seks için ödeme yapıldığından haberdar olmadığına inanmak zor. Görünüşe göre sistematik fuhuş suçu işledi" dedi.
Yaşam tarzı ve görünüşü, F. Scott Fitzgerald'ın Muhteşem Gatsby (The Great Gatsby) adlı kitabının baş kahramanı olan Jay Gatsby karakterininkine benzetildiği için 'Muhteşem Seungri' olarak da anılan 31 yaşındaki Seungri'ye verilen karar sosyal medya kullanıcıları tarafından az bulundu.
Askerde olduğu için davası askeri mahkemede görülen Seungri, daha önceki duruşmalarda suçlamaları reddetmiş, fuhuştan ortağının sorumlu olduğunu ve kumar için ABD'ye gitmediğini savunmuştu.