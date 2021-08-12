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İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
İstanbul Çekmeköy'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, yaralının yakınları olay... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T11:04+0300
2021-08-12T11:05+0300
istanbul
saldırı
çatışma
çekmeköy
otomobil
araç
bıçaklı saldırgan
silahlı çatışma
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İstanbul Çekmeköy'de, dün gece yaşanan olayda, sokağa otomobiliyle gelen H.G. isimli bir kişi, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan C.V. ile bir süre konuştu; ardından aracının camından C.V.'ye ateş etti.Saldırgan aracıyla uzaklaşırken ayağından yaralanan C.V., elindeki silahla kaçan otomobile doğru ateş etti.Yaralı yakınları, geç kaldığı gerekçesiyle ambulansa saldırdıİhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.V.'nin yakınları olay yerine koştu. C.V.'nin yakınları geç kaldığını öne sürdükleri ambulansa saldırmak istedi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri ise kalabalığı durdurmak için havaya ateş etti.Kurşunlardan bir kaçı sokak üzerinde bulunan medikal dükkanına isabet etti. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis şüpheli H.G'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
istanbul
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istanbul, saldırı, çatışma, çekmeköy, otomobil, araç, bıçaklı saldırgan, silahlı çatışma

İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı

11:04 12.08.2021 (güncellendi: 11:05 12.08.2021)
© İHAÇekmeköy'de silahlı çatışma
Çekmeköy'de silahlı çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© İHA
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İstanbul Çekmeköy'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, yaralının yakınları olay yerine gelen ambulansa geç kaldığı gerekçesiyle saldırmak istedi. Polis ekipleri ise öfkeli kalabalığı durdurmak için havaya ateş etti.
İstanbul Çekmeköy'de, dün gece yaşanan olayda, sokağa otomobiliyle gelen H.G. isimli bir kişi, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan C.V. ile bir süre konuştu; ardından aracının camından C.V.'ye ateş etti.
Saldırgan aracıyla uzaklaşırken ayağından yaralanan C.V., elindeki silahla kaçan otomobile doğru ateş etti.

Yaralı yakınları, geç kaldığı gerekçesiyle ambulansa saldırdı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.V.'nin yakınları olay yerine koştu. C.V.'nin yakınları geç kaldığını öne sürdükleri ambulansa saldırmak istedi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri ise kalabalığı durdurmak için havaya ateş etti.
Kurşunlardan bir kaçı sokak üzerinde bulunan medikal dükkanına isabet etti. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis şüpheli H.G'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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