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Kayseri’de gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu
Kayseri’de gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu
Kayseri’de parkta, çenesi sert bir cisim vurularak kırıldığı değerlendirilen gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu. Ölü köpek için ihbarda bulunan Esra Atay... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T12:00+0300
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türkiye
kayseri
köpek
esra atay
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Koçak Parkı’ndaki billboardların altında çenesi sert bir cisimle vurularak kırıldığı tahmin edilen gözleri oyulmuş köpek ölüsü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Melikgazi Belediyesi hayvan ambulansı sevk edildi. Gelen ekipler, köpeği alarak gömülmek üzere götürüldü.Ölü köpek için ihbarda bulunan Esra Atay, "Arkadaşımla işe geliyorduk. Gözleri oyulmuş, çenesi kırılmış köpeği gördük. Belediye ekiplerine haber verdik. Köpeği öldüren kişilerin bulunması ve ceza almasını istiyorum" dedi.
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kayseri, köpek, esra atay

Kayseri’de gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu

12:00 12.08.2021
© DHAKayseri’de gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu
Kayseri’de gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© DHA
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Kayseri’de parkta, çenesi sert bir cisim vurularak kırıldığı değerlendirilen gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu. Ölü köpek için ihbarda bulunan Esra Atay, "Arkadaşımla işe geliyorduk. Gözleri oyulmuş, çenesi kırılmış köpeği gördük.Köpeği öldüren kişilerin bulunması ve ceza almasını istiyorum" dedi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Koçak Parkı’ndaki billboardların altında çenesi sert bir cisimle vurularak kırıldığı tahmin edilen gözleri oyulmuş köpek ölüsü bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Melikgazi Belediyesi hayvan ambulansı sevk edildi. Gelen ekipler, köpeği alarak gömülmek üzere götürüldü.
Ölü köpek için ihbarda bulunan Esra Atay, "Arkadaşımla işe geliyorduk. Gözleri oyulmuş, çenesi kırılmış köpeği gördük. Belediye ekiplerine haber verdik. Köpeği öldüren kişilerin bulunması ve ceza almasını istiyorum" dedi.
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