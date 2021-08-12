https://tr.sputniknews.com/20210812/kayseride-gozleri-oyulmus-olu-kopek-bulundu-1047963841.html

Kayseri’de gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu

Kayseri’de gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu

Kayseri’de parkta, çenesi sert bir cisim vurularak kırıldığı değerlendirilen gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu. Ölü köpek için ihbarda bulunan Esra Atay... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T12:00+0300

2021-08-12T12:00+0300

2021-08-12T12:00+0300

türkiye

kayseri

köpek

esra atay

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Koçak Parkı’ndaki billboardların altında çenesi sert bir cisimle vurularak kırıldığı tahmin edilen gözleri oyulmuş köpek ölüsü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Melikgazi Belediyesi hayvan ambulansı sevk edildi. Gelen ekipler, köpeği alarak gömülmek üzere götürüldü.Ölü köpek için ihbarda bulunan Esra Atay, "Arkadaşımla işe geliyorduk. Gözleri oyulmuş, çenesi kırılmış köpeği gördük. Belediye ekiplerine haber verdik. Köpeği öldüren kişilerin bulunması ve ceza almasını istiyorum" dedi.

türkiye

kayseri

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kayseri, köpek, esra atay