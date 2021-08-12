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Marmaris'teki yangında köpeğinin kulübesi yanan Merve'nin dileği gerçekleşti
Marmaris'teki yangında köpeğinin kulübesi yanan Merve'nin dileği gerçekleşti
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında evleri ve köpek kulübesi yanan çocuğun talebini Kaymakamlık yerine getirdi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T20:01+0300
2021-08-12T20:05+0300
yaşam
köpek
marmaris
köpek kulübesi
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek ekipleri, 29 Temmuz'da çıkan, havadan ve karadan müdahaleler sonucu 9 günde kontrol altına alınan yangında evleri küle dönen ailelere desteğini sürdürüyor.Osmaniye Mahallesi'nde konteynerde oturan ve evlerini yangında kaybeden Yılmaz ailesini ziyaret eden ekip, İlkokul 3. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Merve Yılmaz'a doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.Merve'nin pastayı üflerken köpeğinin yanan kulübesinin yenilenmesini dilemesi üzerine, Marmaris Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakamlık ekipleri, Merve'ye tablet ve köpeği Cess için kulübe götürdü.Köpeğinin kulübesi yenilenen ve hediye alan küçük Merve'nin mutluluğu ekiplerce görüntülendi.
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köpek, marmaris, köpek kulübesi

Marmaris'teki yangında köpeğinin kulübesi yanan Merve'nin dileği gerçekleşti

20:01 12.08.2021 (güncellendi: 20:05 12.08.2021)
© AAMarmaris
Marmaris - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında evleri ve köpek kulübesi yanan çocuğun talebini Kaymakamlık yerine getirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek ekipleri, 29 Temmuz'da çıkan, havadan ve karadan müdahaleler sonucu 9 günde kontrol altına alınan yangında evleri küle dönen ailelere desteğini sürdürüyor.
Osmaniye Mahallesi'nde konteynerde oturan ve evlerini yangında kaybeden Yılmaz ailesini ziyaret eden ekip, İlkokul 3. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Merve Yılmaz'a doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.
Merve'nin pastayı üflerken köpeğinin yanan kulübesinin yenilenmesini dilemesi üzerine, Marmaris Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakamlık ekipleri, Merve'ye tablet ve köpeği Cess için kulübe götürdü.
Köpeğinin kulübesi yenilenen ve hediye alan küçük Merve'nin mutluluğu ekiplerce görüntülendi.
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