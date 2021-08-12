https://tr.sputniknews.com/20210812/marmaristeki-yanginda-kopeginin-kulubesi-yanan-mervenin-dilegi-gerceklestirildi-1047978137.html

Marmaris'teki yangında köpeğinin kulübesi yanan Merve'nin dileği gerçekleşti

Marmaris'teki yangında köpeğinin kulübesi yanan Merve'nin dileği gerçekleşti

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında evleri ve köpek kulübesi yanan çocuğun talebini Kaymakamlık yerine getirdi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T20:01+0300

2021-08-12T20:01+0300

2021-08-12T20:05+0300

yaşam

köpek

marmaris

köpek kulübesi

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek ekipleri, 29 Temmuz'da çıkan, havadan ve karadan müdahaleler sonucu 9 günde kontrol altına alınan yangında evleri küle dönen ailelere desteğini sürdürüyor.Osmaniye Mahallesi'nde konteynerde oturan ve evlerini yangında kaybeden Yılmaz ailesini ziyaret eden ekip, İlkokul 3. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Merve Yılmaz'a doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.Merve'nin pastayı üflerken köpeğinin yanan kulübesinin yenilenmesini dilemesi üzerine, Marmaris Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakamlık ekipleri, Merve'ye tablet ve köpeği Cess için kulübe götürdü.Köpeğinin kulübesi yenilenen ve hediye alan küçük Merve'nin mutluluğu ekiplerce görüntülendi.

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köpek, marmaris, köpek kulübesi