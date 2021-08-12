https://tr.sputniknews.com/20210812/norvecli-politikaci-rusya-kapimiza-dayandi-1047981898.html

Norveçli politikacı: Rusya kapımıza dayandı

Norveçli politikacı: Rusya kapımıza dayandı

Norveçli politikacı Khorek Elvenes, Rusya'nın ‘artan tehdidi’ nedeniyle ABD ve ‘en yakın müttefikler’ ile işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T22:16+0300

2021-08-12T22:16+0300

2021-08-12T22:16+0300

savunma

rusya

norveç

rusya kuzey filosu

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Norveçli politikacı Khorek Elvenes, Dagbladet gazetesi için kaleme aldığı makalede, Rusya'nın artan askeri potansiyeli ve faaliyetlerinin Norveç için yeni bir tehdit oluşturduğunu öne sürdü.Moskova’nın NATO'ya ‘ittifakın hareket özgürlüğünü sınırlama’ yeteneğini gösterdiğini belirten Elvenes, kuzeyin Rusya için stratejik bir öneme sahip olduğunu ve bazı tatbikatların ‘Norveç’in hemen dibinde’ yapılmasının endişe verici olduğunu kaydetti.Norveçli politikacı muhtemelen, Rusya Kuzey Filosu'nun 2021 sonbaharında Rusya'nın Arktik bölgelerinin korunmasına yönelik yapacağı bir dizi tatbikatı kastediyor.Daha önce, Rusya Kuzey Filosu'ndan yapılan açıklamada, tatbikatlara katılacak gemilerin Severomorsk'tan ayrıldığı, Barents Denizi'nde konvoy düzeni aldığı ve kuzeye yöneldikleri belirtilmişti.Rusya, ülkenin sınırlarını korumaya yönelik her türlü faaliyetlerinin uluslararası hukuk normlarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildiğini ve tatbikatların diğer devletler için herhangi bir tehdit oluşturmadığını defalarca dile getirmişti.

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rusya, norveç, rusya kuzey filosu