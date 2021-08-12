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https://tr.sputniknews.com/20210812/polonyada-hukumet-parlamentoda-cogunlugu-kaybetti-1047957086.html
Polonya'da hükümet, parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Polonya'da hükümet, parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Polonya'da koalisyonu oluşturan 3 partiden biri olan Anlaşma Partisi'nin koalisyondan ayrılma kararı üzerine hükümet, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T05:37+0300
2021-08-12T05:37+0300
2021-08-12T05:37+0300
dünya
polonya
parlamento
hükümet
mateusz morawiecki
çoğunluk
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Gowin'i görevden alması üzerine Gowin'in partisi koalisyondan ayrılma kararı aldı.Anlaşma Partisi tarafından yapılan açıklamada, partinin hükümetten, hem parlamento hem de Senato'dan ayrılarak kendi grubunu kuracağı belirtildi.460 sandalyeli parlamentoda 12 milletvekili bulunan Anlaşma Partisi, Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ve Polonya Dayanışması ile Birleşik Sağ koalisyonunu oluşturuyordu.Hükümet Sözcüsü Piotr Müller yaptığı açıklamada, hem Anlaşma Partisi hem de muhalefetteki bazı milletvekillerinin hükümete destek vermeye devam edeceğini öne sürdü.Polonya'da medya kanunu ve vergi reformu düzenlemesi başta olmak üzere çeşitli kanunlar yüzünden PiS ile Anlaşma Partisi arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu.
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polonya, parlamento, hükümet, mateusz morawiecki, çoğunluk
Polonya'da hükümet, parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Polonya'da koalisyonu oluşturan 3 partiden biri olan Anlaşma Partisi'nin koalisyondan ayrılma kararı üzerine hükümet, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Gowin'i görevden alması üzerine Gowin'in partisi koalisyondan ayrılma kararı aldı.
Anlaşma Partisi tarafından yapılan açıklamada, partinin hükümetten, hem parlamento hem de Senato'dan ayrılarak kendi grubunu kuracağı belirtildi.
460 sandalyeli parlamentoda 12 milletvekili bulunan Anlaşma Partisi, Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ve Polonya Dayanışması ile Birleşik Sağ koalisyonunu oluşturuyordu.
Hükümet Sözcüsü Piotr Müller yaptığı açıklamada, hem Anlaşma Partisi hem de muhalefetteki bazı milletvekillerinin hükümete destek vermeye devam edeceğini öne sürdü.
Polonya'da medya kanunu ve vergi reformu düzenlemesi başta olmak üzere çeşitli kanunlar yüzünden PiS ile Anlaşma Partisi arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu.