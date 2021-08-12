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https://tr.sputniknews.com/20210812/premier-lig-la-liga-ve-bundesligada-yeni-sezon-basliyor-1047970237.html
Premier Lig, La Liga ve Bundesliga'da yeni sezon başlıyor
Premier Lig, La Liga ve Bundesliga'da yeni sezon başlıyor
Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi arasındaki İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve Almanya'da (Bundesliga) 2021-2022 sezonu maçları, yarın başlayacak. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T15:24+0300
2021-08-12T15:24+0300
yaşam
spor
avrupa
la liga
premier lig
futbol
bundesliga
maç
yeni sezon
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Ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol pazarı olan İngiltere'de yeni sezonun ilk düdüğü, Premier Lig'e yeni yükselen Brentford ile Arsenal arasındaki karşılaşma için çalacak.Jadon Sancho transferiyle dikkatleri üzerine çeken geçen sezonun ikincisi Manchester United, 14 Ağustos Cumartesi günü Leeds United, kadrosunu Jack Grealish ile güçlendiren son şampiyon Manchester City ise 15 Ağustos Pazar günü Tottenham'ın karşısına çıkacak.Yaz transfer sezonunda takımlarında kalmaları durumunda Türkiye'den 3 milli futbolcu, Premier Lig'de mücadele edecek. Çağlar Söyüncü, Leicester City, Cenk Tosun, Everton, Halil Dervişoğlu da Brentford kadrosunda yer alıyor.La Liga, Ronaldo'dan sonra Messi'yi de kaybettiİspanya ligi, 2018 yazında Real Madrid'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Cristiano Ronaldo'dan sonra Lionel Messi'nin de 17 yıllık Barcelona kariyerini noktalayarak Paris Saint-Germain'e gitmesiyle marka değerinde önemli kayıp yaşayacak.2021-2022 sezonu santrasının yarın oynanacak Valencia-Getafe müsabakasıyla yapılacağı La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid ise 15 Ağustos Pazar günü Celta Vigo ile karşılaşacak.Real Madrid, 14 Ağustos Cumartesi günü Alaves'e konuk olacak. Barcelona ise 15 Ağustos Pazar günü Real Sociedad'ı ağırlayacak.Milli futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor, Celta Vigo, Enes Ünal da Getafe formasıyla La Liga'da top koşturacak.Bayern Münih'te Nagelsmann dönemiSon 9 yıl da dahil elde ettiği 31 şampiyonlukla Almanya ligi tarihinin en başarılı takımı Bayern Münih, 34 yaşındaki teknik direktör Julian Nagelsmann ile yeni bir sayfa açacak.Bayern Münih, yarın oynanacak yeni sezonun açılış maçında Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda karşılaşacak.Stuttgart'ın Fenerbahçe'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ümit milli futbolcu Ömer Faruk Beyaz, şans verilmesi halinde Bundesliga'da oynayacak.İlk hafta programıPremier Lig:Yarın: 22.00 Brentford-Arsenal14 Ağustos Cumartesi: 14.30 Manchester United-Leeds United, 17.00 Burnley-Brighton, 17.00 Chelsea-Crystal Palace, 17.00 Everton-Southampton, 17.00 Leicester City-Wolverhampton, 17.00 Watford-Aston Villa, 19.30 Norwich City-Liverpool15 Ağustos Pazar: 16.00 Newcastle United-West Ham United, 18.30 Tottenham-Manchester CityLa Liga:Yarın: 22.00 Valencia-Getafe14 Ağustos Cumartesi: 18.00 Osasuna-Espanyol, 20.30 Cadiz-Levante, 20.30 Mallorca-Real Betis, 23.00 Alaves-Real Madrid15 Ağustos Pazar: 18.30 Celta Vigo-Atletico Madrid, 21.00 Barcelona-Real Sociedad, 23.15 Sevilla-Rayo Vallecano16 Ağustos Pazartesi: 21.00 Villarreal-Granada, 23.00 Elche-Athletic BilbaoBundesliga:Yarın: 21.30 Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih14 Ağustos Cumartesi: 16.30 Arminia Bielefeld-Freiburg, 16.30 Augsburg-Hoffenheim, 16.30 Stuttgart-Greuther Fürth, 16.30 Union Berlin-Bayer Leverkusen, 16.30 Wolfsburg-Bochum, 19.30 Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt15 Ağustos Pazar: 16.30 Mainz 05-Leipzig, 18.30 Köln-Hertha Berlin
https://tr.sputniknews.com/20210810/messi-resmen-psgde-1047907024.html
https://tr.sputniknews.com/20210607/futbol-dunyasinin-en-degerli-oyuncusu-manchester-cityli-phil-foden-1044676477.html
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spor, avrupa, la liga, premier lig, futbol, bundesliga, maç, yeni sezon

Premier Lig, La Liga ve Bundesliga'da yeni sezon başlıyor

15:24 12.08.2021
© REUTERS / Glyn KirkArsenal, Liverpool
Arsenal, Liverpool - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© REUTERS / Glyn Kirk
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Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi arasındaki İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve Almanya'da (Bundesliga) 2021-2022 sezonu maçları, yarın başlayacak.
Ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol pazarı olan İngiltere'de yeni sezonun ilk düdüğü, Premier Lig'e yeni yükselen Brentford ile Arsenal arasındaki karşılaşma için çalacak.
Jadon Sancho transferiyle dikkatleri üzerine çeken geçen sezonun ikincisi Manchester United, 14 Ağustos Cumartesi günü Leeds United, kadrosunu Jack Grealish ile güçlendiren son şampiyon Manchester City ise 15 Ağustos Pazar günü Tottenham'ın karşısına çıkacak.
Yaz transfer sezonunda takımlarında kalmaları durumunda Türkiye'den 3 milli futbolcu, Premier Lig'de mücadele edecek. Çağlar Söyüncü, Leicester City, Cenk Tosun, Everton, Halil Dervişoğlu da Brentford kadrosunda yer alıyor.
Lionel Messi, Paris'te - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
YAŞAM
Messi resmen PSG'de
10 Ağustos, 23:25

La Liga, Ronaldo'dan sonra Messi'yi de kaybetti

İspanya ligi, 2018 yazında Real Madrid'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Cristiano Ronaldo'dan sonra Lionel Messi'nin de 17 yıllık Barcelona kariyerini noktalayarak Paris Saint-Germain'e gitmesiyle marka değerinde önemli kayıp yaşayacak.
2021-2022 sezonu santrasının yarın oynanacak Valencia-Getafe müsabakasıyla yapılacağı La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid ise 15 Ağustos Pazar günü Celta Vigo ile karşılaşacak.
Real Madrid, 14 Ağustos Cumartesi günü Alaves'e konuk olacak. Barcelona ise 15 Ağustos Pazar günü Real Sociedad'ı ağırlayacak.
Milli futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor, Celta Vigo, Enes Ünal da Getafe formasıyla La Liga'da top koşturacak.
Phil Foden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2021
DÜNYA
Futbol dünyasının en değerli oyuncusu Manchester City'li Phil Foden
7 Haziran , 14:24

Bayern Münih'te Nagelsmann dönemi

Son 9 yıl da dahil elde ettiği 31 şampiyonlukla Almanya ligi tarihinin en başarılı takımı Bayern Münih, 34 yaşındaki teknik direktör Julian Nagelsmann ile yeni bir sayfa açacak.
Bayern Münih, yarın oynanacak yeni sezonun açılış maçında Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda karşılaşacak.
Stuttgart'ın Fenerbahçe'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ümit milli futbolcu Ömer Faruk Beyaz, şans verilmesi halinde Bundesliga'da oynayacak.

İlk hafta programı

Premier Lig:
Yarın: 22.00 Brentford-Arsenal
14 Ağustos Cumartesi: 14.30 Manchester United-Leeds United, 17.00 Burnley-Brighton, 17.00 Chelsea-Crystal Palace, 17.00 Everton-Southampton, 17.00 Leicester City-Wolverhampton, 17.00 Watford-Aston Villa, 19.30 Norwich City-Liverpool
15 Ağustos Pazar: 16.00 Newcastle United-West Ham United, 18.30 Tottenham-Manchester City
La Liga:
Yarın: 22.00 Valencia-Getafe
14 Ağustos Cumartesi: 18.00 Osasuna-Espanyol, 20.30 Cadiz-Levante, 20.30 Mallorca-Real Betis, 23.00 Alaves-Real Madrid
15 Ağustos Pazar: 18.30 Celta Vigo-Atletico Madrid, 21.00 Barcelona-Real Sociedad, 23.15 Sevilla-Rayo Vallecano
16 Ağustos Pazartesi: 21.00 Villarreal-Granada, 23.00 Elche-Athletic Bilbao
Bundesliga:
Yarın: 21.30 Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih
14 Ağustos Cumartesi: 16.30 Arminia Bielefeld-Freiburg, 16.30 Augsburg-Hoffenheim, 16.30 Stuttgart-Greuther Fürth, 16.30 Union Berlin-Bayer Leverkusen, 16.30 Wolfsburg-Bochum, 19.30 Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt
15 Ağustos Pazar: 16.30 Mainz 05-Leipzig, 18.30 Köln-Hertha Berlin
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