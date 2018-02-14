Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eğer Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığı ispatlanırsa Suriye'ye saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Macron, Fransız istihbaratının bu iddiaları destekleyecek kanıtlara sahip olmadığını da ekledi.
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Alman meclisinin hazırladığı iki ayrı bilirkişi raporunda Türkiye'nin Afrin operasyonu ve Almanya'nın Türkiye'ye tank ihracatı ile ilgili şu an itibariyle hukuki bir sorun bulunmadığı ifade edidi.
Avrupa Komisyonu (AK) Sözcüsü Margaritis Schinas, komisyonun Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki eylemlerini dikkatle izlediğini belirtti.
Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 12 yıl önce görüştüğü konusunda yalan söylediğini kabul ederek istifasını verdi.
Alman hükümetinin 'durduruldu' açıklamasına karşın Rheinmetall'in BMC üzerinden Türkiye ile Leopard tanklarının modernizasyonu için anlaşma yaptığı iddia edildi. ARD ile Stern'in haberine göre Türkiye'de yerli-milli tank üretimine talip olan Rheinmetall, bunun için BMC ile ortak şirket kurup Ankara'da büro açtı.
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'ye 'herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesi' çağrısında bulundu.
Yunan hükümetinin, Kardak kayalıkları yakınlarında Yunan ve Türk sahil güvenlik botlarının çarpışmasının ardından Türkiye'yi provokasyonla suçladığı belirtildi.
Türkiye'nin kırmızı listeye dahil ettiği eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in Brüksel'de Afrin konusunda basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye’de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in tutukluluğunun ikili ilişkileri zedelediğini söyledi.
Çalışanlarının Haiti'de depremzedelerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam'ın üst düzey yönetici yardımcısı Penny Lawrence, görevinden istifa etti.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in önümüzdeki Perşembe günü Berlin’de Başbakan Binali Yıldırımla görüşeceğini belirtti.
Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna tarafından sınır dışı edilerek Polonya'ya gönderildiği belirtildi.
Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirdiği eylemlerle iyi komşuluk ilişkilerine zarar verdiğini söyleyen Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, Ankara'ya bu eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, iki eski başbakan ve sekiz bakanın da karıştığı iddia edilen "Novartis yolsuzluk skandalına" ilişkin mecliste ön soruşturma komisyonu kurulacağını açıkladı.
Fransa'da ''İslam ile Cumhuriyet arasındaki ilişkide sorun var'' diyerek bunu yeniden düzenleyeceğini söyleyen Macron, hedefini 'inanma ve inanmama hakkını, özgür irade ve ulusal uyumu sağlamak' diye açıkladı. Laiklik Yasası'nın değiştirilmesi, devlet ile Müslüman toplum arasında sözleşme imzalanması, baş imamlık oluşturulması gündemde.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Suriye'de savaşan taraflar ve bölgesel müttefiklerinin, bölgede şiddetin daha fazla yayılmaması için itidal göstermeleri gerektiğini söyledi.
Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaçırıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yaptığı Roma ve Vatikan ziyaretleri hakkında bilgi veren Eski AB Bakanı Egemen Bağış, "59 yıl aradan sonra ilk defa bir Türk lider Vatikan'ı ziyaret etti. Çok başarılı bir seyahat oldu. Ben bunu Roma ziyaretinden çok bir Roma çıkartması olarak adlandırmayı tercih ediyorum" dedi.
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