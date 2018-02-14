Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yaptığı Roma ve Vatikan ziyaretleri hakkında bilgi veren Eski AB Bakanı Egemen Bağış, "59 yıl aradan sonra ilk defa bir Türk lider Vatikan'ı ziyaret etti. Çok başarılı bir seyahat oldu. Ben bunu Roma ziyaretinden çok bir Roma çıkartması olarak adlandırmayı tercih ediyorum" dedi.