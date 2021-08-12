https://tr.sputniknews.com/20210812/sel-felaketinde-can-kaybi-17ye-yukseldi--1047979775.html

Erdoğan: Afetler sebebiyle AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerini erteleme kararı aldık

Erdoğan: Afetler sebebiyle AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerini erteleme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu bildirdi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T20:58+0300

2021-08-12T20:58+0300

2021-08-12T21:21+0300

türkiye

son dakika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047958821_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e381261368648e22e6ac9e1859b2697a.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:"Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti 'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

son dakika