Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210812/kastamonudan-aci-haber-toprak-kaymasinda-1-kisi-oldu-1047957239.html
Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T05:59+0300
2021-08-12T06:01+0300
türkiye
kastamonu
sel
yağış
felaket
çatalzeytin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047957214_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_b08c2f6bac6abaff630127f443e9854b.jpg
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.Çatalzeytin Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı belirtildi.Haber Global'ın aktardığına göre Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:
türkiye
kastamonu
çatalzeytin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047957214_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_cb75df595e409d1f6bfb1f38c49e124b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kastamonu, sel, yağış, felaket, çatalzeytin

Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

05:59 12.08.2021 (güncellendi: 06:01 12.08.2021)
© İHAKastamonu - sel
Kastamonu - sel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© İHA
Abone ol
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Çatalzeytin Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı belirtildi.
Haber Global'ın aktardığına göre Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:59Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
05:37Polonya'da hükümet, parlamentoda çoğunluğu kaybetti
05:00ABD'den OPEC+ grubuna 'petrol üretimini artırma' çağrısı
04:38'Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki petrol sızıntısı, açıklanandan 400 bin kat daha fazla'
04:21Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
04:06Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
03:39Şanlıurfa'da iki yabancı uyruklu aile arasındaki kavgaya ilişkin, Valilikten provokasyon uyarısı
03:17Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Sağlık krizini arkamızda bırakmış değiliz
03:15Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi
02:50Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek
02:44'Ölmeye geldim' dedi bacağından vuruldu
02:12'Merhaba Rusya': Türkiye heyeti Rossotrudniçestvo’nun etkinliğine katılmak için Moskova’da
01:50İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 171 bin 349 TL para cezası uygulandı
01:43Rus Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşı ile stratejik istikrar görüşmelerinin sonuçlarını değerlendirdi
01:41Rus Dışişleri: Ukrayna'nın doğusundaki durumun kötüye gitmesinden endişeliyiz
01:16UEFA Süper Kupa'da Chelsea şampiyon oldu
01:10Gamaleya Enstitüsü: Sputnik V, hastaneye kaldırılma riskini 20 kat azaltıyor
01:00ABD’de Cumhuriyetçiler Kuzey Akım-2 yüzünden Senato’nun çalışmalarını frenledi
00:52Meksika’da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı
00:51Ukraynalı iklim uzmanı: Dünya cehenneme dönüşebilir