https://tr.sputniknews.com/20210812/tiktoka-18-yas-alti-icin-yeni-kurallar-geliyor-1047971347.html

TikTok'a 18 yaş altı için yeni kurallar geliyor

TikTok'a 18 yaş altı için yeni kurallar geliyor

Sosyal medya platformu TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcılarını gizli reklamlardan ve uygunsuz içeriklerden koruyamadığına ilişkin eleştirilerin ardından yeni... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T15:56+0300

2021-08-12T15:56+0300

2021-08-12T15:56+0300

çocuk

kişisel veriler

tiktok

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TikTok, 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcıları hedefleyen değişikliklerin önümüzdeki aylarda küresel olarak kullanıma sunulacağını açıkladı.Değişiklikler kapsamında 18 yaşın altındaki kullanıcılardan içeriklerini yayınlanmadan önce kimlerin görebileceğini seçmeleri istenecek. 16 ve 17 yaşındakiler yükledikleri videoların indirebilir olup olmayacağını da seçebilecekler. Çocuk kullanıcılar için 'direkt mesaj' özelliği ise otomatik olarak devre dışı edilecek. Ayrıca, 13-15 yaş arasındakilere akşam saat 9'dan, 16-17 yaşındakilere ise 10'dan sonra TikTok bildirimi gönderilmeyecek. TikTok'un Çocuk Güvenliği Politikaları Başkanı Alexandra Evans, "TikTok videosu yaratma süreci eğlenceli ve yaratıcı ancak bu videoyu kimlerin göreceğini seçmek son derecede önemli" dedi. Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok'un kullanıcılarının büyük çoğunluğunu çocuklar ve gençler oluşturuyor. Ancak uygulama, çocukların kişisel verilerini ve güvenliklerini sağlayamadığına dair çok sayıda eleştiri ve ceza alıyor. İngiltere'de TikTok’a, 13 yaş altı çocukların verilerini izinsiz yaydığı gerekçesiyle Londra Yüksek Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Son olarak Hollanda'da Kişisel Veri Koruma Kurumu (DPA), TikTok'a, ülkede çocukların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Felemenkçe dilinde açıklama sunmadığı için 750 bin euro idari para cezası vermişti.

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çocuk, kişisel veriler, tiktok