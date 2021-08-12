https://tr.sputniknews.com/20210812/yeni-zelanda-sinirlarini-asi-calismalari-tamamlaninca-acacak---1047962855.html

Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak

Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak

Yeni Zelanda’nın koronavirüs salgını sürecinde atılacak normalleşme adımlarının bir parçası olarak gelecek senenin başlarında sınırlarının uluslararası... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T11:03+0300

2021-08-12T11:03+0300

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koronavirüs

yeni zelanda

sınır

jacinda ardern

aşı

koronavirüs

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Kovid-19’la başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’da hükümet, atılacak normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Jacinda Ardern, ülke genelinde aşılama çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanmasını beklediklerini ve o tarihe kadar sınırların açılmayacağını belirtti. Ardern, aşılamaların tamamlanmasıyla gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren Yeni Zelanda’nın uluslararası yolculara kapılarını açacağını kaydetti. Hükümetin sınırların açılmasına ilişkin kararı, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı. Her yıl yaklaşık 3 milyon turiste ev sahipliği yapan ülkede, turizm önde gelen sektörler arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda’da bugüne kadar 2 bin 913 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20210423/yeni-zelanda-bir-kiside-koronavirus-tespit-edilmesinin-ardindan-avusturalya-ile-karsilikli-ucuslari-1044348051.html

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yeni zelanda, sınır, jacinda ardern, aşı, koronavirüs