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Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
Yeni Zelanda’nın koronavirüs salgını sürecinde atılacak normalleşme adımlarının bir parçası olarak gelecek senenin başlarında sınırlarının uluslararası... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T11:03+0300
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koronavirüs
yeni zelanda
sınır
jacinda ardern
aşı
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Kovid-19’la başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’da hükümet, atılacak normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Jacinda Ardern, ülke genelinde aşılama çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanmasını beklediklerini ve o tarihe kadar sınırların açılmayacağını belirtti. Ardern, aşılamaların tamamlanmasıyla gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren Yeni Zelanda’nın uluslararası yolculara kapılarını açacağını kaydetti. Hükümetin sınırların açılmasına ilişkin kararı, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı. Her yıl yaklaşık 3 milyon turiste ev sahipliği yapan ülkede, turizm önde gelen sektörler arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda’da bugüne kadar 2 bin 913 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20210423/yeni-zelanda-bir-kiside-koronavirus-tespit-edilmesinin-ardindan-avusturalya-ile-karsilikli-ucuslari-1044348051.html
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yeni zelanda, sınır, jacinda ardern, aşı, koronavirüs

Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak

11:03 12.08.2021 (güncellendi: 11:06 12.08.2021)
© REUTERS / Loren ElliottKoronavirüs- Havalimanı
Koronavirüs- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© REUTERS / Loren Elliott
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Yeni Zelanda’nın koronavirüs salgını sürecinde atılacak normalleşme adımlarının bir parçası olarak gelecek senenin başlarında sınırlarının uluslararası yolculara yeniden açılacağı açıkladı.
Kovid-19’la başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’da hükümet, atılacak normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başbakan Jacinda Ardern, ülke genelinde aşılama çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanmasını beklediklerini ve o tarihe kadar sınırların açılmayacağını belirtti. Ardern, aşılamaların tamamlanmasıyla gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren Yeni Zelanda’nın uluslararası yolculara kapılarını açacağını kaydetti.
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Hükümetin sınırların açılmasına ilişkin kararı, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı. Her yıl yaklaşık 3 milyon turiste ev sahipliği yapan ülkede, turizm önde gelen sektörler arasında yer alıyor.
Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda’da bugüne kadar 2 bin 913 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.
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