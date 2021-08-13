https://tr.sputniknews.com/20210813/acil-saglik-hattini-arayarak-ayaklari-hakkinda-konusan-konusan-adam-yakalandi-fetisi-varmis-1048003305.html

Acil sağlık hattını arayarak ayakları hakkında konuşan adam yakalandı, 'Fetişim var' dedi

Acil sağlık hattını arayarak ayakları hakkında konuşan adam yakalandı, 'Fetişim var' dedi

İngiltere'de 2 yıl içinde 1263 kez acil sağlık hattını arayan ve ayaklarında sorun olan yaşlı kadın taklidi yapan adam yakalandı. Polis, adamın ayak fetişisti... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T15:30+0300

2021-08-13T15:30+0300

2021-08-13T15:32+0300

ingiltere

ayak

fetiş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1a/1043468241_0:68:1000:631_1920x0_80_0_0_af32ec7d7a343481e64afcf757dfebbf.jpg

İngiltere'nin Sussex vilayetinde, 2019 ile 2021 yılları arasında Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) 1263 kez arayarak ayaklarında sorun olduğunu söyleyen kişinin yardım taleplerini reddetmesi üzerine polis harekete geçti. Polis, yaşlı kadın taklidi yapan ve sahte adresler veren kişinin 45 yaşındaki Richard William Cove isimli bir adam olduğunu belirledi.Cove'un aramalarda ayaklarında sorun olduğunu söylediği, sürekli ayakları hakkında konuştuğu ve acil hat çalışanlarının ayakları hakkında bilgi almaya çalıştığı belirtildi. Soruşturmaların ardından Cove'u gözaltına alan polis yetkilileri, adamın ifadesinde, ayak fetişi olduğunu ve tüm aramaları bu yüzden yaptığını söylediğini aktardı. 30 bin dolarlık telefon faturası Gereksiz telefon aramaları NHS'ye 30 bin dolara mâl olan Cove, çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etti. 13 Eylülde ise hakkında hapis cezası verilecek.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, ayak, fetiş