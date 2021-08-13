Acil sağlık hattını arayarak ayakları hakkında konuşan adam yakalandı, 'Fetişim var' dedi

İngiltere'nin Sussex vilayetinde, 2019 ile 2021 yılları arasında Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) 1263 kez arayarak ayaklarında sorun olduğunu söyleyen kişinin yardım taleplerini reddetmesi üzerine polis harekete geçti. Polis, yaşlı kadın taklidi yapan ve sahte adresler veren kişinin 45 yaşındaki Richard William Cove isimli bir adam olduğunu belirledi.Cove'un aramalarda ayaklarında sorun olduğunu söylediği, sürekli ayakları hakkında konuştuğu ve acil hat çalışanlarının ayakları hakkında bilgi almaya çalıştığı belirtildi. Soruşturmaların ardından Cove'u gözaltına alan polis yetkilileri, adamın ifadesinde, ayak fetişi olduğunu ve tüm aramaları bu yüzden yaptığını söylediğini aktardı. 30 bin dolarlık telefon faturası Gereksiz telefon aramaları NHS'ye 30 bin dolara mâl olan Cove, çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etti. 13 Eylülde ise hakkında hapis cezası verilecek.
İngiltere'de 2 yıl içinde 1263 kez acil sağlık hattını arayan ve ayaklarında sorun olan yaşlı kadın taklidi yapan adam yakalandı. Polis, adamın ayak fetişisti olduğunu ve aramaları eğlenmek için yaptığını açıkladı.
İngiltere'nin Sussex vilayetinde, 2019 ile 2021 yılları arasında Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) 1263 kez arayarak ayaklarında sorun olduğunu söyleyen kişinin yardım taleplerini reddetmesi üzerine polis harekete geçti.
Polis, yaşlı kadın taklidi yapan ve sahte adresler veren kişinin 45 yaşındaki Richard William Cove isimli bir adam olduğunu belirledi.
Cove'un aramalarda ayaklarında sorun olduğunu söylediği, sürekli ayakları hakkında konuştuğu ve acil hat çalışanlarının ayakları hakkında bilgi almaya çalıştığı belirtildi.
Soruşturmaların ardından Cove'u gözaltına alan polis yetkilileri, adamın ifadesinde, ayak fetişi olduğunu ve tüm aramaları bu yüzden yaptığını söylediğini aktardı.
30 bin dolarlık telefon faturası
Gereksiz telefon aramaları NHS'ye 30 bin dolara mâl olan Cove, çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etti. 13 Eylülde ise hakkında hapis cezası verilecek.