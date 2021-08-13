Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.