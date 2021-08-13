https://tr.sputniknews.com/20210813/alanyada-orman-yangini-1048006345.html

Alanya'da orman yangını

Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T16:59+0300

2021-08-13T16:59+0300

2021-08-13T17:09+0300

alanya

orman yangını

antalya

müdahale

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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

alanya

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alanya, orman yangını, antalya, müdahale