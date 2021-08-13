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Alanya'da orman yangını
Alanya'da orman yangını
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T16:59+0300
2021-08-13T17:09+0300
alanya
orman yangını
antalya
müdahale
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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alanya, orman yangını, antalya, müdahale

Alanya'da orman yangını

16:59 13.08.2021 (güncellendi: 17:09 13.08.2021)
© AAAntalya, alanya orman yangını 13 Ağustos
Antalya, alanya orman yangını 13 Ağustos - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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