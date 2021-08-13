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Altun'da sel açıklaması: Sosyal medya üzerinden toplumda bir infial ortamı oluşturulmak isteniyor
Altun'da sel açıklaması: Sosyal medya üzerinden toplumda bir infial ortamı oluşturulmak isteniyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sel felaketine yönelik sosyal medyada yapılan yorumlara tepki göstererek, "Toplumda bir infial ortamı... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T13:25+0300
2021-08-13T13:31+0300
türkiye
fahrettin altun
sel
iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kastamonu ve Sinop bölgelerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.Bölge halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Altun, "Devletimiz, aziz milletimizin yaralarını ivedilikle sarmak için büyük bir gayret içindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan birazdan sel felaketinin yaşandığı bölgelere ulaşmış olacak. Olay anından itibaren bölge halkı için yüreği çarpan Cumhurbaşkanımız bölgede incelemelerde bulunacak, son durumu yakından takip edecek" ifadelerini kullandı.Sel afetinin ilk anından itibaren, AFAD'ın harekete geçerek, tüm çalışma grupları ve temsilcileriyle çalışmaya başladığını belirten Altun, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının hemen bölgeye intikal edip, arama kurtarma çalışmalarına bizzat katıldıklarını anlattı.Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaklaşık 5 bin personelle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Altun, "Bartın'da 323 vatandaşımız, Kastamonu'da 925 vatandaşımız, Sinop'ta ise 472 vatandaşımız helikopter ve botlarla güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 araç görev yapmakta olup 19 bin 170 sıcak yemek, 17 bin 72 kumanya, 138 bin 726 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır" bilgisini verdi.'Gayri ahlaki kampanyalara milletimiz, asla fırsat vermeyecektir'Bölgede bulunan gönüllüler, sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarının da çalışmalarına AFAD ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla tam koordinasyon içerisinde devam ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:
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fahrettin altun, sel, iletişim başkanlığı

Altun'da sel açıklaması: Sosyal medya üzerinden toplumda bir infial ortamı oluşturulmak isteniyor

13:25 13.08.2021 (güncellendi: 13:31 13.08.2021)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sel felaketine yönelik sosyal medyada yapılan yorumlara tepki göstererek, "Toplumda bir infial ortamı oluşturulmak istenmektedir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kastamonu ve Sinop bölgelerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
Bölge halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Altun, "Devletimiz, aziz milletimizin yaralarını ivedilikle sarmak için büyük bir gayret içindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan birazdan sel felaketinin yaşandığı bölgelere ulaşmış olacak. Olay anından itibaren bölge halkı için yüreği çarpan Cumhurbaşkanımız bölgede incelemelerde bulunacak, son durumu yakından takip edecek" ifadelerini kullandı.
Sel afetinin ilk anından itibaren, AFAD'ın harekete geçerek, tüm çalışma grupları ve temsilcileriyle çalışmaya başladığını belirten Altun, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının hemen bölgeye intikal edip, arama kurtarma çalışmalarına bizzat katıldıklarını anlattı.
Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaklaşık 5 bin personelle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Altun, "Bartın'da 323 vatandaşımız, Kastamonu'da 925 vatandaşımız, Sinop'ta ise 472 vatandaşımız helikopter ve botlarla güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 araç görev yapmakta olup 19 bin 170 sıcak yemek, 17 bin 72 kumanya, 138 bin 726 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır" bilgisini verdi.
'Gayri ahlaki kampanyalara milletimiz, asla fırsat vermeyecektir'
Bölgede bulunan gönüllüler, sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarının da çalışmalarına AFAD ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla tam koordinasyon içerisinde devam ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:
"Bu kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki bugün, toplum yaşamını, kamu düzenini ve demokrasiyi tehdit eden faktörlerin başında sistematik yalan ve dezenformasyon kampanyaları gelmektedir. Hassas dönemlerde sosyal medya üzerinden toplumda bir infial ortamı oluşturulmak istenmektedir. Halkımızın insani ve vicdani duygularını istismar etmeye yönelik bu gayri ahlaki kampanyalara milletimiz, asla fırsat vermeyecektir. Bir kez daha resmi kaynaklardan doğruluğu teyit edilmemiş hiçbir haber ve görüntüye itibar edilmemesini istirham ediyoruz."
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