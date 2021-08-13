https://tr.sputniknews.com/20210813/aranan-cinayet-zanlisi-teslim-olmaya-sevgilisiyle-birlikte-giderken-canli-yayin-yapti-1048016533.html

Aranan cinayet zanlısı, teslim olmaya sevgilisiyle birlikte giderken canlı yayın yaptı

Aranan cinayet zanlısı, teslim olmaya sevgilisiyle birlikte giderken canlı yayın yaptı

Denizli’nin Honaz ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber canlı... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T22:43+0300

2021-08-13T22:43+0300

2021-08-13T22:43+0300

türkiye

denizli

canlı yayın

cinayet

katil zanlısı

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Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde 9 Ağustos akşamı gerçekleşen düğünde birlikte alkol alıp eğlenen Bayram S. ile R.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğün salonundan taşıp sokak aralarında devam eden kavgada Bayram S., üzerinde bulunan silahı peş peşe ateşledi. Bayram S.’nin silahından çıkan kurşunlar kavga ettiği R.K.’nin yanı sıra kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya’nın başına, R.K.’nin kardeşi C.K.’nin ise göğsüne isabet etti. Yaralı üç genç, ambulanslarla Denizli’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Aldığı alkolün etkisiyle üç kişiyi yaralayan Bayram S., aracıyla bölgeden kaçtı. Durumu ağır olan evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), yaşam savaşına üç gün direnebildi.Cinayet şüphelisi sosyal medyadan canlı yayın yaptıEkiplerin geniş çaplı araştırma yaparak Bayram S.'yi bulmak için çalışma başlattı. Aradan geçen 5 güne rağmen bulunamayan Bayram S., bugün sosyal medya hesabından ‘Son kez’ başlığıyla kız arkadaşıyla birlikte canlı yayın açtı. Bir aracın arka koltuğunda yapılan yayında mutlu ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken zanlı S., yayından gelen bir soru üzerine teslim olacağını belirterek kendini götüren arkadaşına, “Abi sen biraz yavaş git son kez Bağbaşı’nı göreyim” isteğinde bulundu.'Ne yapalım kaderimiz böyleymiş'Neşeli tavırlarını devam ettiren Bayram S., “Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim” dedikten sonra kız arkadaşı ise, “Bakın bakın son kez bakıyorsunuz? Ben de son kez bakıyorum” dedi. Ardından zanlı ise, “Ne yapalım kaderimiz böyleymiş” dedikten sonra yayına son veriliyor.

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denizli, canlı yayın, cinayet, katil zanlısı