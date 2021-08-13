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https://tr.sputniknews.com/20210813/bakan-koca-dusuk-riskli-il-sayimiz-22ye-yukseldi-1047995178.html
Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi
Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T11:54+0300
2021-08-13T11:54+0300
2021-08-13T11:58+0300
fahrettin koca
isparta
sağlık bakanlığı
risk
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında toplumsal aşılamaya ve risk seviyesi düşen illere ilişkin bilgileri paylaştı.Koca, "Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75’in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi" dedi.
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fahrettin koca, isparta, sağlık bakanlığı, risk, koronavirüs, koronavirüs aşısı
Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi 11:54 13.08.2021 (güncellendi: 11:58 13.08.2021)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında toplumsal aşılamaya ve risk seviyesi düşen illere ilişkin bilgileri paylaştı.
Koca,
"Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75’in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi" dedi.