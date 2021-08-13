https://tr.sputniknews.com/20210813/binek-otomobilde-otv-matrahlari-degisti-fiyatlara-nasil-yansiyacak-1047993447.html

Binek otomobilde ÖTV matrahları değişti: Fiyatlara nasıl yansıyacak?

Binek otomobilde ÖTV matrahları değişti: Fiyatlara nasıl yansıyacak?

Sıfır araçlarda ÖTV matrah limitleri değişti. ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, 318 bin lirayı aşmayan sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 16'yı aşan indirim... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T11:28+0300

2021-08-13T11:28+0300

2021-08-13T11:28+0300

türkiye

indirim

resmi gazete

otomobil

ötv

ekonomi

otomotiv distribütörleri derneği (odd)

ikinci el

cardata

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile binek otomobil alım-satım işlemlerinde geçerli olacak ÖTV matrah limitleri değiştirildi. Buna göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin – 150 bin TL arasına yükseltildi. ÖTV matrah düzenlemesi ile fiyatı 318 bin TL’yi geçmeyen sıfır araçlarda yüzde 16’ya varan indirim anlamına geliyor. İkinci elde de yüzde 10 fiyat düşüşleri bekleniyor.Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin – 135 bin TL aralığından 114 bin – 170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.ODD: Satışlara olumlu yansıyacakDünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, kurdaki artış ve yüksek faizler nedeniyle otomobile erişimin giderek zorlaştığını, yapılan düzenlemenin satışlara olumlu yansıyacağını söyledi.Erce, yapılan düzenlemenin daha çok yüzde 80’lik ÖTV dilime giren araçları olumlu etkileyeceğini belirterek, “Yeni düzenlemenin esas etkileyeceği yer yüzde 50- yüzde 80 ÖTV dilimi geçişi. Daha önce yüzde 80'lik dilime giren birçok model yeni düzenleme ile yüzde 50 dilimine gireceği için burada fiyatlar yüzde 16 gerileyecek. Yüzde 50 ÖTV diliminden yüzde 45’e düşenlerde ise fiyat yüzde 3.3 geriliyor” bilgisini verdi.Hibrit araçlara da destek gelmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erce, “Hibrit araçlara geçen yıl Ağustos ayında ÖTV matrah düzenlemesi yapılmamıştı. Orada da oran 135’ten 170’e çıktı. Yani teknolojileri destekliyor olmamız lazım. Bu da iyi oldu” ifadelerine yer verdi.Hibrit araçlara yapılan desteğin Türkiye’de üretilen yerli modellerin satışlarını da artırması bekleniyor.Düzenleme elektrikli araçları desteklenmiyorYeni düzenlemede elektrikli araçlara yönelik bir indirim söz konusu değil. Hayri Erce, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli araçların teşvik edilmesi gerektiğini kaydererek, “Elektrikli araçlarda ÖTV oranı daha önce yüzde 60’a çıkmıştı. Orada bir değişiklik olmaması üzücü. Şu anki yapı elektrikli araçları desteklemiyor. Küresel ısınmadan dolayı dünyada elektrikli ve diğer alternatif yakıtlı araçlara büyük destekler var. Kamu, özel sektör ve STK’lar bir araya getirilerek vergi sisteminin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç var” dedi.'İkinci elde fiyat yüzde 10 düşer'İkinci el veri analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da yapılan ÖTV matrah düzenlemesinin ikinci el araçlarda fiyatları geri çekeceğini ifade ederek, “İkinci elde fiyatların yüzde 10 geri gelmesini bekliyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210813/resmi-gazetede-yayinlandi-binek-arac-otv-matrahlari-degisti-1047986988.html

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türkiye, indirim, resmi gazete, otomobil, ötv, ekonomi, otomotiv distribütörleri derneği (odd), ikinci el, cardata