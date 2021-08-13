Erdoğan: Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız

Bizler Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah hep söyleriz ya; 'Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız.' Hiç merak etmeyin evelallah bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız. Süratle de inşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içinde olacağız.