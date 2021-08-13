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Erdoğan: Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız
Erdoğan: Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah hep söyleriz ya... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T13:14+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
kastamonu
sel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen bölgelerde temaslarda bulunmak Kastamonu’yu ziyaret etti. İlk olarak selin etkilendiği ilçelerden biri olan Abana’ya giden Erdoğan, vatandaşları selamlayıp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara seslenerek, şu açıklamalarda bulundu:'Bu devlet hiçbir zaman çökmedi'
türkiye
kastamonu
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recep tayyip erdoğan, kastamonu, sel

Erdoğan: Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız

13:14 13.08.2021 (güncellendi: 13:42 13.08.2021)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen bölgelerde temaslarda bulunmak üzere Kastamonu'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen bölgelerde temaslarda bulunmak üzere Kastamonu'da - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah hep söyleriz ya; 'Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız.' Hiç merak etmeyin evelallah bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen bölgelerde temaslarda bulunmak Kastamonu’yu ziyaret etti. İlk olarak selin etkilendiği ilçelerden biri olan Abana’ya giden Erdoğan, vatandaşları selamlayıp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara seslenerek, şu açıklamalarda bulundu:
Abanalı kardeşlerim. Öncelikle Cuma'nız mübarek olsun. Bu sel afeti, sel felaketi sebebiyle ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarımıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim beterinden korusun diye de niyaz ediyorum. Bugün Bozkurt'a geçip Cuma'yı inşallah orada kılacağız. Bozkurtlu kardeşlerimizle hemhal olacağız. Abana da bu felakette mağdur oldu. Sizi selamlamadan geçmeyim istedim. Şunu çok net söylüyorum.

'Bu devlet hiçbir zaman çökmedi'

Bizler Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah hep söyleriz ya; 'Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız.' Hiç merak etmeyin evelallah bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız. Süratle de inşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içinde olacağız.
İçişleri, Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik Bakanı hep birlikte buradayız ve yerinde değerlendirme yapacağız. Diğer bölgelere yine bakan arkadaşlarım var. Milletvekilli arkadaşlarımızla beraber bölgedeyiz. Buralardaki tespitleri yaptıktan sonra da adımlarımızı atacağız. Teşekkür ediyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum.
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