https://tr.sputniknews.com/20210813/evinin-onune-3-kez-gelen-asi-ekibini-reddeden-genc-kiz-koronavirusten-hayatini-kaybetti-1048008287.html

Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız, koronavirüsten hayatını kaybetti

Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız, koronavirüsten hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T17:46+0300

2021-08-13T17:46+0300

2021-08-13T17:46+0300

koronavirüs

türkiye

samsun

ölüm

haber

vefat

can kaybı

kovid-19

vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri insidans haritasında Samsun 100 binde 176.99 vaka sayısına yükseldi. Samsun, 24-30 Temmuz tarihleri arası insidans haritasında ise 100 binde 112.90 vaka sayısındaydı.Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Samsun’da bir üzücü haber Bafra’dan geldi. Anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede koronavirüse yakalandığı öğrenilen genç kız, durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kız Bafra Altınay Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.Anne ve baba aşı oldu, genç kız olmayı reddettiYetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran’ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise Kovid-19 aşısı olmadı. Anne ve babasının koronavirüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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türkiye, samsun, ölüm, haber, vefat, can kaybı, kovid-19, vaka sayısı