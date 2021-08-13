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Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız, koronavirüsten hayatını kaybetti
Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız, koronavirüsten hayatını kaybetti
Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T17:46+0300
2021-08-13T17:46+0300
koronavirüs
türkiye
samsun
ölüm
haber
vefat
can kaybı
kovid-19
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri insidans haritasında Samsun 100 binde 176.99 vaka sayısına yükseldi. Samsun, 24-30 Temmuz tarihleri arası insidans haritasında ise 100 binde 112.90 vaka sayısındaydı.Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Samsun’da bir üzücü haber Bafra’dan geldi. Anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede koronavirüse yakalandığı öğrenilen genç kız, durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kız Bafra Altınay Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.Anne ve baba aşı oldu, genç kız olmayı reddettiYetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran’ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise Kovid-19 aşısı olmadı. Anne ve babasının koronavirüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
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türkiye, samsun, ölüm, haber, vefat, can kaybı, kovid-19, vaka sayısı

Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız, koronavirüsten hayatını kaybetti

17:46 13.08.2021
© İHAEvinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız, koronavirüsten hayatını kaybetti
Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız, koronavirüsten hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© İHA
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Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri insidans haritasında Samsun 100 binde 176.99 vaka sayısına yükseldi. Samsun, 24-30 Temmuz tarihleri arası insidans haritasında ise 100 binde 112.90 vaka sayısındaydı.
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Samsun’da bir üzücü haber Bafra’dan geldi. Anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede koronavirüse yakalandığı öğrenilen genç kız, durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kız Bafra Altınay Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.

Anne ve baba aşı oldu, genç kız olmayı reddetti

Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran’ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise Kovid-19 aşısı olmadı. Anne ve babasının koronavirüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
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