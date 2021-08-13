Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210813/goc-bakanligi-secenegi-masada-1047989715.html
Göç Bakanlığı seçeneği masada
Göç Bakanlığı seçeneği masada
Türkiye’de mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki yabancılarla ilgili yaşanan tartışma ve gerilim sürerken, AK Parti içinde de Göç Bakanlığı kurulması... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T07:55+0300
2021-08-13T07:55+0300
ak parti
afganistan
türkiye
milliyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1044529723_0:175:2001:1300_1920x0_80_0_0_4ac7f01aab783e83948cad936503d8d3.jpg
Afganistan’dan gelen yeni göç dalgası ihtimaliyle beraber AK Parti içinde hem mevcut sığınmacıların topluma uyumu hem de yeni göç dalgalarına hazırlıksız yakalanılmaması açısından bu alana özgü müstakil bir bakanlık seçeneği masaya yatırıldı.Milliyet'ten Aslı Altay Karataş'ın haberine göre AK Parti içinde de Göç Bakanlığı kurulması seçeneğinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1044529723_16:0:1983:1475_1920x0_80_0_0_c63018973d6ffab1c6276b400f2c0810.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, afganistan, türkiye, milliyet

Göç Bakanlığı seçeneği masada

07:55 13.08.2021
© DHAÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonda 80 kaçak göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonda 80 kaçak göçmen kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© DHA
Abone ol
Türkiye’de mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki yabancılarla ilgili yaşanan tartışma ve gerilim sürerken, AK Parti içinde de Göç Bakanlığı kurulması seçeneğinin değerlendirmeye alındığı belirtildi.
Afganistan’dan gelen yeni göç dalgası ihtimaliyle beraber AK Parti içinde hem mevcut sığınmacıların topluma uyumu hem de yeni göç dalgalarına hazırlıksız yakalanılmaması açısından bu alana özgü müstakil bir bakanlık seçeneği masaya yatırıldı.
Milliyet'ten Aslı Altay Karataş'ın haberine göre AK Parti içinde de Göç Bakanlığı kurulması seçeneğinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:55Göç Bakanlığı seçeneği masada
07:38Kuzey Kıbrıs'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Adapass' sistemi devreye giriyor
07:24Karayip ülkeleri tropik fırtına için alarma geçti
07:14Mısır ordusu Sina'da 13 militanı etkisiz hale getirdi
06:52Cezayir'deki orman yangınlarıyla ilgili 22 kişi gözaltına alındı
06:43Ağıralioğlu: Bize sığınanları korkutarak göndermek gibi bir nahoş görüntünün öznesi olamayız
06:28Danimarka, Kabil Büyükelçiliği için çalışan Afganları tahliye edecek
06:15 Iğdır’da bisiklet dükkanına yılan girdi
05:56Britney Spears'in babası vasilikten çekiliyor
05:40Madagaskar Devlet Başkanı, tüm bakanları görevden aldı
05:22Borrell: Yunanistan ve Türkiye’deki yangınlar, iklim değişikliğinin keskin hatırlatıcıları
05:03Zambiya'da seçimler sırasında sosyal medyaya erişim kısıtlandı
04:39Kanada, Afganistan'daki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendirdi
04:07OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu
03:32Kastamonu'daki sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
03:01Gürcistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni önlemler alındı
02:42Resmi Gazete'de yayınlandı: Binek araç ÖTV matrahları değişti
02:21Vatandaşların döviz mevduatları 588 milyon dolar arttı
02:19İzmir'in Tire ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
01:50Kanada Kovid-19 salgınında dördüncü dalgaya girdi