https://tr.sputniknews.com/20210813/goc-bakanligi-secenegi-masada-1047989715.html

Göç Bakanlığı seçeneği masada

Göç Bakanlığı seçeneği masada

Türkiye’de mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki yabancılarla ilgili yaşanan tartışma ve gerilim sürerken, AK Parti içinde de Göç Bakanlığı kurulması... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T07:55+0300

2021-08-13T07:55+0300

2021-08-13T07:55+0300

ak parti

afganistan

türkiye

milliyet

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Afganistan’dan gelen yeni göç dalgası ihtimaliyle beraber AK Parti içinde hem mevcut sığınmacıların topluma uyumu hem de yeni göç dalgalarına hazırlıksız yakalanılmaması açısından bu alana özgü müstakil bir bakanlık seçeneği masaya yatırıldı.Milliyet'ten Aslı Altay Karataş'ın haberine göre AK Parti içinde de Göç Bakanlığı kurulması seçeneğinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

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ak parti, afganistan, türkiye, milliyet