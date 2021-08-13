https://tr.sputniknews.com/20210813/guney-koreden-samsung-varisine-sartli-tahliye-yolsuzluktan-aldigi-hapis-cezasinin-yarisini-yatti-1047997410.html
Güney Kore'den Samsung varisine şartlı tahliye: Yolsuzluktan aldığı hapis cezasının yarısını yattı
Güney Kore'den Samsung varisine şartlı tahliye: Yolsuzluktan aldığı hapis cezasının yarısını yattı
Teknoloji devi Samsung Electronics'in fiili başkanı ve varisi Lee Jae-yong, eski cumhurbaşkanının tarikat-yolsuzluk skandalında oynadığı rolden ötürü... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T12:53+0300
2021-08-13T12:53+0300
2021-08-13T13:22+0300
dünya
güney kore
samsung
yolsuzluk
park geun-hye
hapis cezası
choi soon-sil
lee jae-yong
rüşvet
şartlı tahliye
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Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline varan yolsuzluk skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giyen Samsung'un Genel Müdür Yardımcısı Lee Jae-yong, 30 ay hapse mahkum edilmiş olmasına rağmen şartlı tahliye edildi.207 günBüyükbabası tarafından kurulan Samsung Electronics'in 2014'ten beri fiili başkanı olan Lee, 18 Ocak’ta rüşvet ve zimmete para geçirmekten suçlu bulunduktan sonra aldığı cezanın yarısından biraz fazlası olan 207 gün hapis yattı.Güney Kore’nin Japon işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü öncesi şartlı tahliyesine karar verilen 800 kişiden biri olan Lee, cezaevi çıkışı gazetecilere konuştu.'Eleştirileri dinliyorum'Geçmişte eğilerek özür açıklaması yapmış olan Samsung'un 53 yaşındaki varisi, "İnsanlar için çok fazla endişe kaynağı oldum. Derinden özür dilerim. Benimle ilgili endişeleri, eleştirileri, kaygıları ve yüksek beklentileri dinliyorum. Çok çalışacağım" dedi. Rüşvet karşılığı siyasi destekLee, devlet başkanlığından azledilmesi sonrası 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Park ile Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e 38 milyon dolar rüşvet vermekle ve karşılığında holdingin nihai başkanı olmasının yolunu açan tartışmalı bir Samsung birleşmesine siyasi destek almakla suçlanıyordu. Zira birleşme anlaşması, hükümete bağlı ulusal emeklilik fonunun desteğini gerektiriyordu.Güney Kore'nin 1961-79 arasında iktidarı elinde tutan diktatör Park Chung-hee'nin kızı olmasına rağmen 2013'te cumhurbaşkanı seçtiği, 2016'da azlettiği, 2017'de gücü kötüye kullanma, rüşvet, baskı, devlet sırlarını sızdırmaktan tutukladığı Park Geun-hye, 22 yıllık cezasını hapiste çekiyor. 'Diktatörün kızının akıl hocası' olarak tanınan Ebedi Yaşam Kilisesi isimli tarikatın liderinin kızı Choi Soon-sil de oligarklardan on milyonlarca dolar rüşvet toplamaktan 18 yıllık hapis cezasını yatıyor.
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güney kore, samsung, yolsuzluk, park geun-hye, hapis cezası, choi soon-sil, lee jae-yong, rüşvet, şartlı tahliye
Güney Kore'den Samsung varisine şartlı tahliye: Yolsuzluktan aldığı hapis cezasının yarısını yattı
12:53 13.08.2021 (güncellendi: 13:22 13.08.2021)
Teknoloji devi Samsung Electronics'in fiili başkanı ve varisi Lee Jae-yong, eski cumhurbaşkanının tarikat-yolsuzluk skandalında oynadığı rolden ötürü çarptırıldığı hapis cezasının yarısından biraz fazlasını yattıktan sonra şartlı salıverildi.
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin
görevden azline varan yolsuzluk skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giyen Samsung'un Genel Müdür Yardımcısı Lee Jae-yong
, 30 ay hapse mahkum edilmiş olmasına rağmen
şartlı tahliye edildi.
207 gün
Büyükbabası tarafından kurulan Samsung Electronics'in 2014'ten beri fiili başkanı olan Lee, 18 Ocak’ta rüşvet ve zimmete para geçirmekten suçlu bulunduktan sonra aldığı cezanın yarısından biraz fazlası olan 207 gün hapis yattı.
Güney Kore’nin Japon işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü öncesi şartlı tahliyesine karar verilen 800 kişiden biri olan Lee, cezaevi çıkışı gazetecilere konuştu.
'Eleştirileri dinliyorum'
Geçmişte eğilerek özür açıklaması yapmış olan Samsung'un 53 yaşındaki varisi, "İnsanlar için çok fazla endişe kaynağı oldum. Derinden özür dilerim. Benimle ilgili endişeleri, eleştirileri, kaygıları ve yüksek beklentileri dinliyorum. Çok çalışacağım" dedi.
Rüşvet karşılığı siyasi destek
Lee, devlet başkanlığından azledilmesi sonrası 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Park ile Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e 38 milyon dolar rüşvet vermekle ve karşılığında holdingin nihai başkanı olmasının yolunu açan tartışmalı bir Samsung birleşmesine siyasi destek almakla suçlanıyordu. Zira birleşme anlaşması, hükümete bağlı ulusal emeklilik fonunun desteğini gerektiriyordu.
Güney Kore'nin 1961-79 arasında iktidarı elinde tutan diktatör Park Chung-hee'nin kızı olmasına rağmen 2013'te cumhurbaşkanı seçtiği, 2016'da azlettiği, 2017'de gücü kötüye kullanma, rüşvet, baskı, devlet sırlarını sızdırmaktan tutukladığı Park Geun-hye, 22 yıllık cezasını hapiste çekiyor. 'Diktatörün kızının akıl hocası' olarak tanınan Ebedi Yaşam Kilisesi isimli tarikatın liderinin kızı Choi Soon-sil de oligarklardan on milyonlarca dolar rüşvet toplamaktan 18 yıllık hapis cezasını yatıyor.